Destek

Philips Hue ve Google Asistan

Her komutunuza cevap veren akıllı bir ev yaratın, tek yapmanız gereken kelimeyi söylemek.

Daha akıllı, daha parlak Google Asistan

Daha akıllı, daha parlak Google Asistan

Akıllı evinizden en iyi şekilde yararlanın

İster ışıkları açın, ister iyi bir gece uykusuyla dinlenin, Philips Hue ve Google Asistan, akıllı evinizin sizin için çalışmasını sağlamak için iş birliği yapar.

Kanepede oturan ve yanındaki sehpada akıllı hoparlör olan adam çevre aydınlatmasına sahip TV izliyor.

Işıkları sesinizle kontrol edin

Philips Hue ışıklarınızı ve hatta Hue sync box'ı sesinizle kontrol etmek için Google Asistan'ı kullanın.

Sesli komutlara bakın
Daha kolay uyuyun, doğal bir şekilde uyanın

Daha kolay uyuyun, doğal bir şekilde uyanın

Nazik Uyuma ve Uyanma komutlarını kullanarak yatak odası lambalarınızı otomatik hale getirin. Yatarken ışıkları yavaşça dimleyin veya doğal bir uyanma alarmı için kişisel gün doğumuna sahip olun.

 

Akıllı hoparlöre sahip bir eve giren kadın ve erkek

Sisteminizi nasıl kuracağınızı seçin

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma paketinin kilidini açın. Hue Bridge için yeriniz yok mu? Bluetooth ile tek bir odada 10 adede kadar ışığa sahip olun.

Nasıl çalıştığını görün
Philips Hue ve Google Asistan'ı ayarlayın

Nasıl yapılır

Philips Hue ve Google Asistan'ı ayarlayın

Google Home uygulamasında Philips Hue'yu kurmak için aşağıdaki adım adım talimatları izleyin.

Kılavuzu okuyun
Google nest

Google Nest'i edinin

Google Nest Mini, Google Nest Hub ve Google Nest Hub Max gibi Google Asistan özellikli hoparlörleri ve ekranları bulmak için Google Store'u ziyaret edin.

Google Store'a gidin