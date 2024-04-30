Her komutunuza cevap veren akıllı bir ev yaratın, tek yapmanız gereken kelimeyi söylemek.
Philips Hue ve Google Asistan
Daha akıllı, daha parlak Google Asistan
Akıllı evinizden en iyi şekilde yararlanın
İster ışıkları açın, ister iyi bir gece uykusuyla dinlenin, Philips Hue ve Google Asistan, akıllı evinizin sizin için çalışmasını sağlamak için iş birliği yapar.
Işıkları sesinizle kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı ve hatta Hue sync box'ı sesinizle kontrol etmek için Google Asistan'ı kullanın.
Daha kolay uyuyun, doğal bir şekilde uyanın
Nazik Uyuma ve Uyanma komutlarını kullanarak yatak odası lambalarınızı otomatik hale getirin. Yatarken ışıkları yavaşça dimleyin veya doğal bir uyanma alarmı için kişisel gün doğumuna sahip olun.
Sisteminizi nasıl kuracağınızı seçin
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma paketinin kilidini açın. Hue Bridge için yeriniz yok mu? Bluetooth ile tek bir odada 10 adede kadar ışığa sahip olun.
Google Nest'i edinin
Google Nest Mini, Google Nest Hub ve Google Nest Hub Max gibi Google Asistan özellikli hoparlörleri ve ekranları bulmak için Google Store'u ziyaret edin.