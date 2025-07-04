Philips Hue, hayatınızı daha kolay hale getirmeye yardımcı olmak için pek çok başka akıllı ev cihazı, platform ve asistanla birlikte çalışır.
Philips Hue ile çalışır
Ne tür akıllı ev cihazlarını bağlamak istiyorsunuz?
Sesle kontrol
Işıklarınızı eller serbest olarak kontrol etmek için basit sesli komutlar kullanın; cihazlara ne yapmaları gerektiğini söylemeniz yeterli olacaktır.
Amazon Alexa
Eller serbest ses kontrolüyle kusursuz bir akıllı ev yaratın.
Apple Home ve Siri
Tüm Philips Hue ışıklarınız için ses kontrolü ve daha fazlası için Siri'yi kurun.
Google Assistant
Tüm ışıklarınız için ses kontrolüne sahip olun ve diğer akıllı ev cihazlarıyla eşleştirin.
Eğlence
Oyun oynayın, müzik dinleyin ve medya deneyimlerinizi her zamankinden daha etkileyici hale getirin.
Spotify
Philips Hue ve Spotify hesaplarınızı eşleştirin ve ışıklarınızın ritme tepki vermesini izleyin.
CORSAIR iCUE
Karakterinizin dünyasındaki aksiyonu Philips Hue ve CORSAIR iCUE cihazlarıyla yansıtın.
Razer
Philips Hue ışıklarınızı ve Razer ürünlerinizi senkronize ederek oyun içi eylemlerinize tepki vermelerini sağlayın.
LG
LG TV'ler için Philips Hue Sync TV uygulaması sayesinde, ışıklarınızın TV ekranınızdaki içerikle senkronize olmasını sağlayın.
Akıllı ev
Evinizde daha da fazla rahatlık sağlamak için diğer akıllı ev cihazlarını akıllı aydınlatma sisteminize bağlayın.
IFTTT
Philips Hue ışıklarınızı güçlü otomasyonlarla akıllı evinize bağlayın.
Samsung SmartThings
Daha fazla kontrol için Philips Hue ışıklarınız dahil tüm akıllı cihazlarınızı SmartThings'e ekleyin.
Yale
Evinizde en sıcak şekilde karşılanmak için kapının kilidini açın ve Philips Hue ışıklarınızı yakın.
August Home
August ve Philips Hue ile evden çıkarken kapıyı kilitleyin ve ışıkları kapatın.
Akıllı anahtarlar
Akıllı ışıklarınızı kablosuz akıllı anahtarlarla kontrol edin.
Lutron Aurora
Lutron Aurora akıllı anahtarlar, akıllı özellikleri ve şık tasarımıyla akıllı ışıklarınızı kolaylıkla kontrol etmek üzere mevcut ışık anahtarınıza uyum sağlar.
RunLessWire
Alanınızdaki akıllı ışıklar üzerinde tam kontrol sahibi olmak ve bir daha kablolama gereği duymamak için bu akıllı anahtarları herhangi bir odaya yerleştirin.
Matter
Bağlantılı nesnelerin yeni temeli Matter aracılığıyla, Philips Hue sisteminiz ile desteklenen akıllı ev cihazları ve uygulamaları arasında daha kolay birlikte çalışabilirliğin keyfini çıkarın.
Hue geliştiricisi olun
Philips Hue akıllı aydınlatma sistemini kontrol eden kendi uygulamanızı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri edinin.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.