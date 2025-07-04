Destek

Philips Hue ile çalışır

Philips Hue, hayatınızı daha kolay hale getirmeye yardımcı olmak için pek çok başka akıllı ev cihazı, platform ve asistanla birlikte çalışır.

Ne tür akıllı ev cihazlarını bağlamak istiyorsunuz?

Sesle kontrol
Eğlence
Akıllı ev
Akıllı anahtarlar

Sesle kontrol

Işıklarınızı eller serbest olarak kontrol etmek için basit sesli komutlar kullanın; cihazlara ne yapmaları gerektiğini söylemeniz yeterli olacaktır.

Amazon Alexa

Eller serbest ses kontrolüyle kusursuz bir akıllı ev yaratın.

Amazon Alexa'yı keşfedin

Apple Home ve Siri

Tüm Philips Hue ışıklarınız için ses kontrolü ve daha fazlası için Siri'yi kurun.

Apple Home'u keşfedin

Google Assistant

Tüm ışıklarınız için ses kontrolüne sahip olun ve diğer akıllı ev cihazlarıyla eşleştirin.

Google Assistant'ı Keşfedin

Eğlence

Oyun oynayın, müzik dinleyin ve medya deneyimlerinizi her zamankinden daha etkileyici hale getirin.

Spotify

Philips Hue ve Spotify hesaplarınızı eşleştirin ve ışıklarınızın ritme tepki vermesini izleyin.

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CORSAIR iCUE

Karakterinizin dünyasındaki aksiyonu Philips Hue ve CORSAIR iCUE cihazlarıyla yansıtın.
 

Razer

Philips Hue ışıklarınızı ve Razer ürünlerinizi senkronize ederek oyun içi eylemlerinize tepki vermelerini sağlayın.

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LG

LG TV'ler için Philips Hue Sync TV uygulaması sayesinde, ışıklarınızın TV ekranınızdaki içerikle senkronize olmasını sağlayın. 
 

LG'yi keşfedin

Akıllı ev

Evinizde daha da fazla rahatlık sağlamak için diğer akıllı ev cihazlarını akıllı aydınlatma sisteminize bağlayın.

IFTTT

Philips Hue ışıklarınızı güçlü otomasyonlarla akıllı evinize bağlayın.

IFTTT'yi keşfedin

Samsung SmartThings

Daha fazla kontrol için Philips Hue ışıklarınız dahil tüm akıllı cihazlarınızı SmartThings'e ekleyin.

Yale

Evinizde en sıcak şekilde karşılanmak için kapının kilidini açın ve Philips Hue ışıklarınızı yakın.

Yale'i keşfedin

August Home

August ve Philips Hue ile evden çıkarken kapıyı kilitleyin ve ışıkları kapatın.

August Home'u keşfedin

Akıllı anahtarlar

Akıllı ışıklarınızı kablosuz akıllı anahtarlarla kontrol edin.

Lutron Aurora

Lutron Aurora akıllı anahtarlar, akıllı özellikleri ve şık tasarımıyla akıllı ışıklarınızı kolaylıkla kontrol etmek üzere mevcut ışık anahtarınıza uyum sağlar.

Lutron Aurora'yı keşfedin

RunLessWire

Alanınızdaki akıllı ışıklar üzerinde tam kontrol sahibi olmak ve bir daha kablolama gereği duymamak için bu akıllı anahtarları herhangi bir odaya yerleştirin.

RunLessWire'ı keşfedin
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Matter

Bağlantılı nesnelerin yeni temeli Matter aracılığıyla, Philips Hue sisteminiz ile desteklenen akıllı ev cihazları ve uygulamaları arasında daha kolay birlikte çalışabilirliğin keyfini çıkarın.

Matter hakkında daha fazla bilgi edinin
İki akıllı lambayla masada dizüstü bilgisayarın önünde oturan adam

Hue geliştiricisi olun

Philips Hue akıllı aydınlatma sistemini kontrol eden kendi uygulamanızı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri edinin.

Daha fazla bilgi

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin