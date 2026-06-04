Akıllı ışık uygulamalarımızı indirmek ücretsizdir, kullanımı kolaydır ve Philips Hue sisteminde sevdiğiniz tüm özellikleri sunar.
Işıkları telefonunuzla kontrol edin
Resmi Philips Hue uygulamaları
Hue uygulaması
İster Hue Bridge ister Bluetooth kullanın, tüm Philips Hue ışıklarınızı kontrol edin. Philips Hue sisteminin ana uygulaması, ışıklarınızı açıp kapatmanıza, otomasyon ve zamanlayıcı oluşturmanıza, ışıklarınızı TV'nizle ve müzikle senkronize etmenize, akıllı ev güvenlik sisteminizi kontrol etmenize, hatta bir Hue Bridge ekleyerek Bluetooth sisteminizi yükseltmenize imkan tanır.
Hue Sync masaüstü uygulaması
Hue Sync masaüstü uygulaması özellikle bilgisayarlar için oluşturulmuştur. Oyuncuların favorisi olan bu uygulama, renkli Philips Hue ışıklarınızı bilgisayar ekranınızda oynadığınız oyunla eşleştirir.
Hue Sync yalnızca masaüstüne indirilebilir
Hue'yu tanımaya başlayın
1. Q60 veya üzeri serideki 2022 ve daha yeni Samsung QLED TV'lerde kullanılabilir (Q700 desteği çok yakında sunulacaktır). TV'niz Philips Hue Sync TV uygulamasını destekliyorsa uygulama, Uygulamalar bölümünde aradığınızda görünür. Alternatif olarak www.samsung.com adresinden TV modelinizin ürün teknik özelliklerini kontrol edin.