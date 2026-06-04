Işıkları telefonunuzla kontrol edin

Resmi Philips Hue uygulamaları

Akıllı ışık uygulamalarımızı indirmek ücretsizdir, kullanımı kolaydır ve Philips Hue sisteminde sevdiğiniz tüm özellikleri sunar.

Hue uygulaması

Hue uygulaması

İster Hue Bridge ister Bluetooth kullanın, tüm Philips Hue ışıklarınızı kontrol edin. Philips Hue sisteminin ana uygulaması, ışıklarınızı açıp kapatmanıza, otomasyon ve zamanlayıcı oluşturmanıza, ışıklarınızı TV'nizle ve müzikle senkronize etmenize, akıllı ev güvenlik sisteminizi kontrol etmenize, hatta bir Hue Bridge ekleyerek Bluetooth sisteminizi yükseltmenize imkan tanır.

App Store'dan indirin Google Play'den edinin
Hue uygulamasını keşfedin
Sync desktop uygulaması

Hue Sync masaüstü uygulaması

Hue Sync masaüstü uygulaması özellikle bilgisayarlar için oluşturulmuştur. Oyuncuların favorisi olan bu uygulama, renkli Philips Hue ışıklarınızı bilgisayar ekranınızda oynadığınız oyunla eşleştirir.

App Store'dan indirin

Mac Big Sur ve üzeri

Windows Store'dan indirin

Windows 10 (x64)

Hue Sync yalnızca masaüstüne indirilebilir

PC ile senkronizasyonu keşfedin

Hue'yu tanımaya başlayın

Hue nasıl çalışır?

Hue nasıl çalışır?

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Hue ne yapabilir

Hue ne yapabilir

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Işıkları keşfedin

Işıkları keşfedin

Mağaza

1. Q60 veya üzeri serideki 2022 ve daha yeni Samsung QLED TV'lerde kullanılabilir (Q700 desteği çok yakında sunulacaktır). TV'niz Philips Hue Sync TV uygulamasını destekliyorsa uygulama, Uygulamalar bölümünde aradığınızda görünür. Alternatif olarak www.samsung.com adresinden TV modelinizin ürün teknik özelliklerini kontrol edin.