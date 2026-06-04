Hue uygulaması

İster Hue Bridge ister Bluetooth kullanın, tüm Philips Hue ışıklarınızı kontrol edin. Philips Hue sisteminin ana uygulaması, ışıklarınızı açıp kapatmanıza, otomasyon ve zamanlayıcı oluşturmanıza, ışıklarınızı TV'nizle ve müzikle senkronize etmenize, akıllı ev güvenlik sisteminizi kontrol etmenize, hatta bir Hue Bridge ekleyerek Bluetooth sisteminizi yükseltmenize imkan tanır.