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Akıllı ışıklarınızı neyle senkronize edeceksiniz? 

Philips Hue akıllı ışıklarınızı medyanızla senkronize etmek sürükleyici aydınlatma deneyimleri yaratır. Filmleri yepyeni bir ışıkta izleyin. Karakterinizin dünyasının bir parçası olun. Müziğinizin etrafınızdaki ışığa yansıdığını görün. 

TV ile senkronize edin

TV ile senkronize edin

En sevdiğiniz filmleri ve TV şovlarını çevre aydınlatmasıyla seyredin. 

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PC ile senkronize edin

PC ile senkronize edin

PC monitörünüzdeki aksiyona tepki veren ışıkla oyun oynama seviyenizi yükseltin.  

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Müzikle senkronize edin

Müzikle senkronize edin

Müziğinizi etrafınızdaki ışıkta dinleyin (ve görün)!

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Sorular ve yanıtlar

Işıklarımı medyamla senkronize edebilmek için neye ihtiyacım var?

Eğlence alanımı kurmanın en iyi yolu nedir?

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin