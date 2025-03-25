Philips Hue akıllı ışıklarınızı medyanızla senkronize etmek sürükleyici aydınlatma deneyimleri yaratır. Filmleri yepyeni bir ışıkta izleyin. Karakterinizin dünyasının bir parçası olun. Müziğinizin etrafınızdaki ışığa yansıdığını görün.
Akıllı ışıklarınızı neyle senkronize edeceksiniz?
TV ile senkronize edin
En sevdiğiniz filmleri ve TV şovlarını çevre aydınlatmasıyla seyredin.
PC ile senkronize edin
PC monitörünüzdeki aksiyona tepki veren ışıkla oyun oynama seviyenizi yükseltin.
Sorular ve yanıtlar
Işıklarımı medyamla senkronize edebilmek için neye ihtiyacım var?
Işıklarımı medyamla senkronize edebilmek için neye ihtiyacım var?
Eğlence alanımı kurmanın en iyi yolu nedir?
Eğlence alanımı kurmanın en iyi yolu nedir?
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.