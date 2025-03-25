Loş ışıkta rahatlayın. Kutlamalarınızı renklendirin. Büyük veya küçük her türlü etkinliğe özel dekore edin. Philips Hue ruh hali aydınlatması, yaşamınıza keyif katar.
Her duyguyu güzelleştirin
Anında ruh hali aydınlatması
Profesyonelce tasarlanmış ve hazır ruh hali aydınlatma sahneleri Philips Hue uygulamasıyla parmaklarınızın ucunda. Sahne galerisine girip ruh halinize göre (ör. Rahat ve Parti havası) arama yapabilir veya istediğiniz renkle kendi sahnenizi tasarlayabilirsiniz. En sevdiğiniz sahneyi paylaşmak mı istiyorsunuz? Philips Hue Bridge ile artık mümkün.
Ruh hali aydınlatmasına en iyi başlangıç
Başlangıç setleri, ruh hali aydınlatmasına en iyi değerle en iyi başlangıcı sağlar.
Her başlangıç setinde, Philips Hue'nun ışıklarınızı, ambiyansı anında ayarlamanın mükemmel bir yolu olan Odalar ve Bölgeler olarak gruplama gibi tüm özelliklere erişebileceğiniz bir Bridge bulunur.
Başlangıç setlerini satın alın
Diğerlerinin ambiyansı nasıl ayarladığını görün
Philips Hue'nun neler yapabileceğine bir bakın! Ruh hali aydınlatmanızı mükemmelleştirdikten sonra bunu #philipshue etiketiyle Instagram'da paylaşın.
@inex_studio_home
@livingby.md
@jellinadetmar
@Neil Walker
Gelişmiş ruh hali aydınlatması
Benzersiz aydınlatma efektleri, ruh hali aydınlatmanıza hayat verir.
Gradyan
Renkleri birbirine karıştırın. Gradyan ışıklar aynı anda birden fazla rengi kesintisiz sergileyerek size daha güzel bir atmosfer sunar.
Dinamik
Işıklarınız harekete geçsin! Oynat düğmesine basarak ışıkların sahne renkleri arasında geçiş yapmalarını izleyin. Hız ayarı ile hissi güzelleştirin.
Efektler
Gürül gürül yanan bir şömine, parlayan yıldızlar, mum ışığı... Efektler ışıklarınızı büyüleyici bir ruh hali aydınlatmasına dönüştürür.
Çevre aydınlatması
Oyunlarınızı, TV programlarınızı, filmlerinizi ve müziğinizi ışıkla canlandırın! Tümüyle sürükleyici deneyimler yaratmak için ışıklarınızı ekrandaki içerikle senkronize edin.
Philips Hue renk ailesi
Gradyan haricinde üç tip ana ışığımız var. Renk ailemiz, yani armatürlerin ve ampullerin verebileceği ışık renkleri, White and color ambiance, White ambiance ve White olarak isimlendiriliyor.
White and color ambiance
16 milyon renkten oluşan tam palet.
White ambiance
Ayarlanabilir sıcak-soğuk beyaz aralığı.
White
Bir adet dim edilebilir yumuşak, sıcak beyaz renk tonu.
Kolay ruh hali aydınlatma kontrolü - sizin yönteminiz
Evinizin atmosferini değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Philips Hue uygulaması
Sürekli gelişen, ödüllü Philips Hue uygulaması, ruh halinize uygun aydınlatma üzerinde tam kontrol sağlar.
Aksesuarlar
Bridge ile herhangi bir Philips Hue anahtarını, düğmesini veya sensörünü kullanabilir ve herhangi bir ışığı, Odayı veya Bölgeyi kontrol etmek üzere özelleştirebilirsiniz.
Otomasyonlar
Dinlenme zamanınız mı geldi? Işıklarınız kısılma zamanının geldiğini bilir. Bridge ile ışıklarınızı istediğiniz şeyi istediğiniz zaman yapacak şekilde programlayabilirsiniz.
Sorular ve yanıtlar
Ruh hali aydınlatması nedir?
Ruh hali aydınlatması nedir?
Farklı ruh hali aydınlatması türleri nelerdir?
Farklı ruh hali aydınlatması türleri nelerdir?
Philips Hue uygulamasındaki sahne galerisi nedir?
Philips Hue uygulamasındaki sahne galerisi nedir?
Philips Hue'nun tatil için sahneleri var mı?
Philips Hue'nun tatil için sahneleri var mı?
Dinamik sahneler nedir?
Dinamik sahneler nedir?
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.