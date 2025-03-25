Destek

Her duyguyu güzelleştirin

Loş ışıkta rahatlayın. Kutlamalarınızı renklendirin. Büyük veya küçük her türlü etkinliğe özel dekore edin. Philips Hue ruh hali aydınlatması, yaşamınıza keyif katar. 

Anında ruh hali aydınlatması

Profesyonelce tasarlanmış ve hazır ruh hali aydınlatma sahneleri Philips Hue uygulamasıyla parmaklarınızın ucunda. Sahne galerisine girip ruh halinize göre (ör. Rahat ve Parti havası) arama yapabilir veya istediğiniz renkle kendi sahnenizi tasarlayabilirsiniz. En sevdiğiniz sahneyi paylaşmak mı istiyorsunuz? Philips Hue Bridge ile artık mümkün.

Beyaz arka planda Philips Hue akıllı ampuller ve Bridge

Ruh hali aydınlatmasına en iyi başlangıç

Başlangıç ​​setleri, ruh hali aydınlatmasına en iyi değerle en iyi başlangıcı sağlar. 

Her başlangıç setinde, Philips Hue'nun ışıklarınızı, ambiyansı anında ayarlamanın mükemmel bir yolu olan Odalar ve Bölgeler olarak gruplama gibi tüm özelliklere erişebileceğiniz bir Bridge bulunur.

Başlangıç setlerini satın alın

image by inex_studio_home containing Furniture, Table, Blue, Chair, Interior design

Diğerlerinin ambiyansı nasıl ayarladığını görün

Philips Hue'nun neler yapabileceğine bir bakın! Ruh hali aydınlatmanızı mükemmelleştirdikten sonra bunu #philipshue etiketiyle Instagram'da paylaşın.

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Gelişmiş ruh hali aydınlatması

Benzersiz aydınlatma efektleri, ruh hali aydınlatmanıza hayat verir.

Gradyan

Gradyan

Renkleri birbirine karıştırın. Gradyan ışıklar aynı anda birden fazla rengi kesintisiz sergileyerek size daha güzel bir atmosfer sunar.
Dinamik

Dinamik

Işıklarınız harekete geçsin! Oynat düğmesine basarak ışıkların sahne renkleri arasında geçiş yapmalarını izleyin. Hız ayarı ile hissi güzelleştirin.
Efektler

Efektler

Gürül gürül yanan bir şömine, parlayan yıldızlar, mum ışığı... Efektler ışıklarınızı büyüleyici bir ruh hali aydınlatmasına dönüştürür.
Çevre aydınlatması

Çevre aydınlatması

Oyunlarınızı, TV programlarınızı, filmlerinizi ve müziğinizi ışıkla canlandırın! Tümüyle sürükleyici deneyimler yaratmak için ışıklarınızı ekrandaki içerikle senkronize edin.

Çevre aydınlatmasını keşfedin

Philips Hue renk ailesi

Gradyan haricinde üç tip ana ışığımız var. Renk ailemiz, yani armatürlerin ve ampullerin verebileceği ışık renkleri, White and color ambiance, White ambiance ve White olarak isimlendiriliyor.

Pembe ışığa ayarlanmış akıllı ampullü komodin lambası

White and color ambiance

16 milyon renkten oluşan tam palet.

Renkli ampuller satın alın
Turuncu ışığa ayarlanmış akıllı ampullü komodin lambası

White ambiance

Ayarlanabilir sıcak-soğuk beyaz aralığı.

Ayarlanabilir ampuller satın alın
Beyaz ışığa ayarlanmış akıllı ampullü komodin lambası

White

Bir adet dim edilebilir yumuşak, sıcak beyaz renk tonu.

Dim edilebilir ampul satın alın

Kolay ruh hali aydınlatma kontrolü - sizin yönteminiz

Evinizin atmosferini değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Pembe ışığa ayarlanmış akıllı ampullü komodin lambası

Philips Hue uygulaması

Sürekli gelişen, ödüllü Philips Hue uygulaması, ruh halinize uygun aydınlatma üzerinde tam kontrol sağlar.

Uygulamayı keşfedin
Turuncu ışığa ayarlanmış akıllı ampullü komodin lambası

Aksesuarlar

Bridge ile herhangi bir Philips Hue anahtarını, düğmesini veya sensörünü kullanabilir ve herhangi bir ışığı, Odayı veya Bölgeyi kontrol etmek üzere özelleştirebilirsiniz.

Aksesuar satın alın
Beyaz ışığa ayarlanmış akıllı ampullü komodin lambası

Otomasyonlar

Dinlenme zamanınız mı geldi? Işıklarınız kısılma zamanının geldiğini bilir. Bridge ile ışıklarınızı istediğiniz şeyi istediğiniz zaman yapacak şekilde programlayabilirsiniz.

Sorular ve yanıtlar

Ruh hali aydınlatması nedir?

Farklı ruh hali aydınlatması türleri nelerdir?

Philips Hue uygulamasındaki sahne galerisi nedir?

Philips Hue'nun tatil için sahneleri var mı?

Dinamik sahneler nedir?

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin