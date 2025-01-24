Destek

Philips Hue nasıl çalışır?

Philips Hue, akıllı aydınlatma ile yaşamınızı zenginleştirmek için tasarlandı. Üstelik bunu benzersiz bir şekilde yapar. Peki, akıllı ampuller nasıl çalışır? Philips Hue, akıllı ampulden çok daha fazlasıdır. Haydi en baştan başlayalım.

Akıllı aydınlatma için ihtiyacınız olan 3 şey

Akıllı aydınlatmamız ne kadar gelişmiş olursa olsun kurulumu basittir ve her evde çalışır. İşte bu üç özellik, kişiselleştirilmiş aydınlatma deneyiminizin temelini oluşturur.

Beyaz zemin üzerinde bir Philips Hue Bridge'in yakın çekimi

1. Hue Bridge

Philips Hue Bridge'in ne olduğunu merak mı ediyorsunuz? Akıllı aydınlatma sisteminizin kalbi ve beynidir. Philips Hue'nun sunduğu tüm özelliklerin arka planındaki gücü görmek için Hue Bridge'inizi yönlendiricinize bağlayın.

Gelişmiş ışık kontrolü

Customize how, where, and when you use your lights — at home or even away. The Bridge allows you to control your lights from anywhere in the world, as long as you have the Philips Hue app and an internet connection.

Sezgisel, güvenilir teknoloji

Zigbee teknolojisi, anında yanıt süreleri ve ultra stabil bir bağlantı sağlar. Işıklarınız, örgüsel bir ağa dönüşmelerini sağlayan Zigbee çipe sahiptir. Böylece ışıklarınızı evinizin içinde veya çevresinde herhangi bir yere bağlantı kaybı olmaksızın kurabilirsiniz.

Daima güncel

Hue Bridge, sisteminizi güvenli ve geleceğe hazır tutmak için sık sık güncellenir. Dahası, ne kadar gelişmiş olursa olsun kurulumu kolaydır. Sadece güç kaynağına ve router'a takmanız yeterlidir.

Işıklarınızı otomatikleştirin

Işıklarınızı dilediğiniz zaman açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hue Bridge, kurduğunuz otomasyon sayesinde, eve gelirken veya evden ayrılırken, sabah uyanırken veya yatmaya giderken ışıklarınızın istediğiniz gibi çalışmasını sağlar.

Hue uygulamasının Ana Sayfa ve Otomasyonlar sekmesini gösteren ekranlar

2. Uygulama

Philips Hue app, akıllı aydınlatma sisteminizin komuta merkezidir: Işıklarınızı kontrol edin, otomasyonlar oluşturun, sesle kontrolü kurun, ışıklarınızı Odalar ve Bölgeler halinde düzenleyin ve daha fazlasını yapın.

Philips Hue akıllı aydınlatma ürünlerinin yakın çekimi

3. Işıklar

Akıllı ampulden çok daha fazlasıdır. Masa lambaları, lambaderler, duvar aplikleri, lightstrip'ler ve daha fazlasıyla evinizin içini ve dışını dekore edin. En geniş akıllı aydınlatma ürünleri yelpazesine sahibiz ve yelpazemiz genişlemeye devam ediyor.

Teknoloji

We only use technology that we trust. You’ve invited us into your home, so we make sure to respect it.

Yan sehpadaki lambada sıcak beyaz olarak ayarlanan Philips Hue akıllı ampul

Zigbee

Akıllı ışıklarınızdaki bir çip tarafından etkinleştirilen örgüsel bir ağdır. Siz daha fazla ampul ekledikçe ağ genişler, bu sayede Hue Bridge ile akıllı dış mekan aydınlatması mümkün olur.

İki kadın, renkli akıllı ışıkla oturma odasında duruyor

Matter

İşte bağlantının yeni temeli: Hue Bridge'iniz varsa Hue ışıklarınız ve aksesuarlarınız Matter aracılığıyla bağlanabilir.

Duvarlarında akıllı ışıkları olan ve tavanı mor olarak ayarlanan yatak odası

Bluetooth

Philips Hue can also connect via Bluetooth, so you can still experience some of these intuitive features in a dorm room, the work shed out back, at your favorite campsite, or anywhere you don’t have a router.

Işıklarınızı kontrol etmenin yolları

Build your smart home the way you want with smart accessories and smart home assistants.

Sesle kontrol

Sesle kontrol

Işıklarınızı basit sesli komutlarla kontrol etmek için akıllı aydınlatma kurulumunuza Amazon Alexa, Google Asistan veya Apple Home ve Siri'yi ekleyin.

Friends using Amazon Alexa commands to turn on smart lights

Philips Hue ile çalışır

Tamamen akıllı bir ev oluşturun

Akıllı asistanlar, kilitler, ev güvenliği ve hatta ekipmanları; en sevdiğiniz akıllı markaların tümü Philips Hue ile uyumludur. Hue Bridge ile bu liste daha da uzar.

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin