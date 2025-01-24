Philips Hue, akıllı aydınlatma ile yaşamınızı zenginleştirmek için tasarlandı. Üstelik bunu benzersiz bir şekilde yapar. Peki, akıllı ampuller nasıl çalışır? Philips Hue, akıllı ampulden çok daha fazlasıdır. Haydi en baştan başlayalım.
Akıllı aydınlatma için ihtiyacınız olan 3 şey
Akıllı aydınlatmamız ne kadar gelişmiş olursa olsun kurulumu basittir ve her evde çalışır. İşte bu üç özellik, kişiselleştirilmiş aydınlatma deneyiminizin temelini oluşturur.
1. Hue Bridge
Philips Hue Bridge'in ne olduğunu merak mı ediyorsunuz? Akıllı aydınlatma sisteminizin kalbi ve beynidir. Philips Hue'nun sunduğu tüm özelliklerin arka planındaki gücü görmek için Hue Bridge'inizi yönlendiricinize bağlayın.
Gelişmiş ışık kontrolü
Customize how, where, and when you use your lights — at home or even away. The Bridge allows you to control your lights from anywhere in the world, as long as you have the Philips Hue app and an internet connection.
Sezgisel, güvenilir teknoloji
Zigbee teknolojisi, anında yanıt süreleri ve ultra stabil bir bağlantı sağlar. Işıklarınız, örgüsel bir ağa dönüşmelerini sağlayan Zigbee çipe sahiptir. Böylece ışıklarınızı evinizin içinde veya çevresinde herhangi bir yere bağlantı kaybı olmaksızın kurabilirsiniz.
Daima güncel
Hue Bridge, sisteminizi güvenli ve geleceğe hazır tutmak için sık sık güncellenir. Dahası, ne kadar gelişmiş olursa olsun kurulumu kolaydır. Sadece güç kaynağına ve router'a takmanız yeterlidir.
Işıklarınızı otomatikleştirin
Işıklarınızı dilediğiniz zaman açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hue Bridge, kurduğunuz otomasyon sayesinde, eve gelirken veya evden ayrılırken, sabah uyanırken veya yatmaya giderken ışıklarınızın istediğiniz gibi çalışmasını sağlar.
Philips Hue Bridge ile başka neler yapabilirim?
2. Uygulama
Philips Hue app, akıllı aydınlatma sisteminizin komuta merkezidir: Işıklarınızı kontrol edin, otomasyonlar oluşturun, sesle kontrolü kurun, ışıklarınızı Odalar ve Bölgeler halinde düzenleyin ve daha fazlasını yapın.
3. Işıklar
Akıllı ampulden çok daha fazlasıdır. Masa lambaları, lambaderler, duvar aplikleri, lightstrip'ler ve daha fazlasıyla evinizin içini ve dışını dekore edin. En geniş akıllı aydınlatma ürünleri yelpazesine sahibiz ve yelpazemiz genişlemeye devam ediyor.
Teknoloji
We only use technology that we trust. You’ve invited us into your home, so we make sure to respect it.
Zigbee
Akıllı ışıklarınızdaki bir çip tarafından etkinleştirilen örgüsel bir ağdır. Siz daha fazla ampul ekledikçe ağ genişler, bu sayede Hue Bridge ile akıllı dış mekan aydınlatması mümkün olur.
Matter
İşte bağlantının yeni temeli: Hue Bridge'iniz varsa Hue ışıklarınız ve aksesuarlarınız Matter aracılığıyla bağlanabilir.
Bluetooth
Philips Hue can also connect via Bluetooth, so you can still experience some of these intuitive features in a dorm room, the work shed out back, at your favorite campsite, or anywhere you don’t have a router.
Işıklarınızı kontrol etmenin yolları
Build your smart home the way you want with smart accessories and smart home assistants.
Sesle kontrol
Işıklarınızı basit sesli komutlarla kontrol etmek için akıllı aydınlatma kurulumunuza Amazon Alexa, Google Asistan veya Apple Home ve Siri'yi ekleyin.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.