Philips Hue'yu Apple Home ile eşleştirdiğinizde, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmek için Siri'yi kullanabilirsiniz.
Hangi Siri sesli komutlarına ihtiyacınız var?
Philips Hue için en iyi 10 Siri komutu
- Işıkları aç.
- Işıkları kapat.
- Alt kattaki ışıkları kapat.
- Oturma odasının ışıklarını sonuna kadar aç.
- Alt katın parlaklığını %50'ye ayarla.
- Oturma odasında hangi ışıklar yanıyor?
- Yatak odasındaki ışıkları mavi yap.
- Günaydın.
- İyi geceler.
- Oturma odasında Read'i aç.
Temel Siri komutları
- Tüm Hue ışıklarımı bul.
- Masa ışığını aç.
- Alt kattaki ışıklar açık mı?
- Oturma odamı daha parlak yap.
Siri renk komutları
- Oturma odası ışığını mavi yap.
- Koridor ışıklarını altın rengine ayarla.
- Işıklarımı limon yeşili yap.
- Aile odası ışıklarını mor renge ayarla.
- Komidin lambalarını pembe yap.
- Mutfak lambalarını turuncu yap.
Philips Hue akıllı ışıklar 16 milyon renk seçeneği sunar, bu nedenle Siri'den ayarlamasını istediğiniz renklerde yaratıcı olun. Evinizi gerçekten kişiselleştirmek için koyu kırmızı, somon pembesi, turkuaz, camgöbeği, gök mavisi, magenta, uçuk yeşil veya lavanta gibi daha az bilinen renkler seçin.
Işık tarifi ve sahne komutları
- Mutfaktaki lambaları Energize'a ayarla.
- Oturma odasında Ocean Dawn'ı aç.
- Çalışma odasında Savanna Sunset'i ayarla.
- Oyun odasında Autumn Gold'u aç.
- Ana yatak odasını Blue Lagoon'a ayarla.
Tek bir rengin ötesinde, günlük aktivitelerinizde veya sahnelerinizde kullanacağınız en iyi ışığı sunmak için aydınlatma tasarımcıları tarafından hazırlanmış birden fazla renk kombinasyonunu içeren ışık tariflerini sesli komutlar kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu komutları kullanmadan önce HomeKit'te kullanmak istediğiniz sahneleri kaydetmeniz gerekir.
Hue sync box komutları
- Hue sync box'ı aç.
- Hue sync box'ı kapat.
- Hue sync box'ı başlat.
- Hue sync box'ı durdur.
- Hue sync box'ı PlayStation 4'e ayarla.
- Hue sync box yoğunluğunu hafif olarak ayarla.
- Hue sync box yoğunluğunu orta olarak ayarla.
- Hue sync box yoğunluğunu yüksek olarak ayarla.
- Hue sync box yoğunluğunu en yükseğe ayarla.
- Sync box'ı oyun/video/müzik olarak ayarla.