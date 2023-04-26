Philips Hue akıllı ışıklar 16 milyon renk seçeneği sunar, bu nedenle Siri'den ayarlamasını istediğiniz renklerde yaratıcı olun. Evinizi gerçekten kişiselleştirmek için koyu kırmızı, somon pembesi, turkuaz, camgöbeği, gök mavisi, magenta, uçuk yeşil veya lavanta gibi daha az bilinen renkler seçin.