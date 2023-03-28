Philips Hue ve August ile akıllı kilitleriniz, ışıklarınızla birlikte çalışarak evinizi akıllı bir hale getirir.
Philips Hue ve August
Akıllı ev için akıllı kilitler
Anahtarsız giriş, otomatik ışıklar
August akıllı kilitler, evinize anahtarsız girmenizi sağlar ve Philips Hue ile eşleştirildiğinde, siz daha içeri girmeden ışıklarınız yakar.
Işıklarınızın kilidinize tepki vermesini sağlayın
Yatmaya hazır olduğunuzda, ışıklarınızı kapanması ve kapınızı otomatik olarak kilitlenmesi için programlayın. İşten eve mi geliyorsunuz? Kapınızın kilidi açılır ve ışıklar yanar!
August akıllı kilitlerden edinin
August akıllı kilitler yalnızca harika görünmez, evinizde daha güvende hissetmenize de yardımcı olur.
Destek alın
Yardım etmekten daima mutluluk duyarız! Philips Hue ve August'ı eşleştirme konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, daha fazla soru ve yanıta bakın veya bizimle iletişime geçin.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.