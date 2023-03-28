Destek

Philips Hue ve August

Philips Hue ve August ile akıllı kilitleriniz, ışıklarınızla birlikte çalışarak evinizi akıllı bir hale getirir.

Akıllı ev için akıllı kilitler

Akıllı ev için akıllı kilitler

Anahtarsız giriş, otomatik ışıklar

August akıllı kilitler, evinize anahtarsız girmenizi sağlar ve Philips Hue ile eşleştirildiğinde, siz daha içeri girmeden ışıklarınız yakar.

Evden çıkarken kapıyı kapatan adam

Işıklarınızın kilidinize tepki vermesini sağlayın

Yatmaya hazır olduğunuzda, ışıklarınızı kapanması ve kapınızı otomatik olarak kilitlenmesi için programlayın. İşten eve mi geliyorsunuz? Kapınızın kilidi açılır ve ışıklar yanar!

Philips Hue ampuller, akıllı ışık anahtarları ve Hue Bridge

August akıllı kilitlerden edinin

August akıllı kilitler yalnızca harika görünmez, evinizde daha güvende hissetmenize de yardımcı olur.

August'a gidin
Philips Hue ampuller, akıllı ev ışık anahtarları ve Hue Bridge serisi

Destek alın

Yardım etmekten daima mutluluk duyarız! Philips Hue ve August'ı eşleştirme konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, daha fazla soru ve yanıta bakın veya bizimle iletişime geçin.

Destek sayfasını ziyaret edin

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin