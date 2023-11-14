Matter, sadelik, güvenilirlik, birlikte çalışabilirlik ve güvenlik ilkelerine dayanmaktadır. Bu protokol üzerine inşa edilen cihazların hem bugün hem de gelecekte sorunsuz şekilde birlikte çalışacağına dair bir onay niteliği taşımaktadır.
Philips Hue ve Matter
Philips Hue Bridge, Matter'ı destekliyor
Philips Hue Bridge, Matter dahil her şeyin kilidini açar. Philips Hue Bridge, Matter'ı destekleyecek şekilde güncellendi, yani Hue ışıklarınız ve aksesuarlarınız da Matter'ı otomatik olarak destekliyor.¹
Diğer akıllı ev cihazlarıyla kolayca entegre edin
Matter'ı destekleyen diğer akıllı ev cihazları ve uygulamalarına ek olarak tüm favorilere (Amazon Alexa, Apple Home ve Google Asistan) bağlanabilirsiniz. Gelecekte çıkacaklar da dahil.
Akıllı aydınlatmada lider
Philips Hue ve ana şirketimiz Signify, Bağlantı Standardı Ortaklığı'nın (eski adıyla Zigbee Ortaklığı) kurul üyesidir. Matter yürütme kurulunun aktif bir üyesi olarak, bu yeni standardın geliştirilmesine, test edilmesine ve standartlaştırılmasına katkıda bulunduk.
İhtiyacınız olanlar
Zaten bir Philips Hue Bridge'iniz var mı? O zaman hazırsınız! Matter'ı otomatik olarak etkinleştiren yazılım güncellemesini alacaksınız, böylece ihtiyacınız olan başka bir şey kalmayacak.
Philips Hue Bridge ile bağlandığında tüm Philips Hue ürünleri (hem yeni hem de mevcut olanlar dahil) Matter ile çalışır.²
Sorular ve yanıtlar
Matter'ın faydaları nelerdir?
Matter'ın faydaları nelerdir?
Hangi Hue ürünleri Matter ile çalışır?
Hangi Hue ürünleri Matter ile çalışır?
Cihazlarımı Matter ile bağlamak için Philips Hue Bridge'e ihtiyacım var mı?
Cihazlarımı Matter ile bağlamak için Philips Hue Bridge'e ihtiyacım var mı?
Matter'a nasıl bağlanabilirim?
Matter'a nasıl bağlanabilirim?
Matter'ı Philips Hue ile kullanmak için herhangi bir donanım gereksinimi var mı?
Matter'ı Philips Hue ile kullanmak için herhangi bir donanım gereksinimi var mı?
Akıllı ev entegrasyonlarım Matter ile daha mı hızlı çalışacak?
Akıllı ev entegrasyonlarım Matter ile daha mı hızlı çalışacak?
Destek alın
Yardım etmekten daima mutluluk duyarız! Philips Hue ve Matter'ı kullanma konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, daha fazla soru ve cevaba bakın veya bizimle iletişime geçin.
- Philips Hue Play HDMI sync box ve Tap çevirmeli anahtar üzerindeki kadran Matter'ı desteklemez.
- Matter desteği Philips Hue Bridge tarafından etkinleştirildiği için Bluetooth ile bağlanan ürünler Matter ile kullanılamaz.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.