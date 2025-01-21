Dış mekan 5 m uzatma kablosu
Uzatma kablosu, güç kaynağı ünitesi ile ilk ışık noktası arasındaki alanı ya da ışık noktaları arasındaki alanı genişletmek için kullanılabilir. Güç ünitesi başına toplam maksimum sistem uzunluğu 35 metredir.
Ürün özellikleri
- Aksesuar
- Uzatma kablosu
- 5 m uzunluk
- Siyah
Kolay kurulum ve genişletme
Karanlık yolları aydınlatın, peyzaj tasarımınızda vurgular yaratın veya bahçenizde benzersiz bir ortam oluşturun. Hue spot lambalarını veya ışıklı yol direklerini kullanarak bunu kendi başını yapabilirsiniz. Ürünler düşük gerilim esaslıdır, güvenli kullanım ve kolay kurulum sağlar. Artık dış mekanlarda aydınlatma için karmaşıklığa gerek yok: istediğiniz gibi oluşturmak ve genişletmek elinizde.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Black
Malzeme
Sentetik