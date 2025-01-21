Destek
Dış mekan kablo uzatması 2,5 m

Uzatma kablosu, güç kaynağı ünitesi ile ilk ışık noktası arasındaki alanı ya da ışık noktaları arasındaki alanı genişletmek için kullanılabilir. Güç ünitesi başına toplam maksimum sistem uzunluğu 35 metredir.

Ürün özellikleri

  • Aksesuar
  • Uzatma kablosu
  • 5 m uzunluk
  • Siyah
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Bir ürün kılavuzu bulun
Kolay kurulum ve genişletme

Karanlık yolları aydınlatın, peyzaj tasarımınızda vurgular yaratın veya bahçenizde benzersiz bir ortam oluşturun. Hue spot lambalarını veya ışıklı yol direklerini kullanarak bunu kendi başını yapabilirsiniz. Ürünler düşük gerilim esaslıdır, güvenli kullanım ve kolay kurulum sağlar. Artık dış mekanlarda aydınlatma için karmaşıklığa gerek yok: istediğiniz gibi oluşturmak ve genişletmek elinizde.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

  • Renk

    Black

  • Malzeme

    Sentetik

Dayanıklılık

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Bahçe alanı

Çeşitli

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Desteklenenler

Diğer