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Ön tarafın yakın çekimi Hue Dış mekan sensörü

Dış mekan sensörü

Philips Hue dış mekan sensörü ile dış mekan ışıklarınızı otomatik olarak kontrol edin. Pille çalışan, tamamen kablosuz sensörü herhangi bir yere yerleştirin ve ardından ışıklarınızı tetiklemek için sadece yürüyün.  

Ürün özellikleri

  • Hue Bridge gereklidir
  • Kablosuz kurulum
  • Pille çalışır
  • Hava koşullarına dayanıklı
  • Işıklarınızı otomatikleştirir
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Kurulumu dakikalar içinde gerçekleştirilir

Kurulumu dakikalar içinde gerçekleştirilir

Dış mekan sensörünün montajı kolaydır ve tamamen kablosuzdur. Yani montaj için bir elektrikçiye ihtiyacınız yok. Sadece sensörü paketinden çıkarın, uygulama aracılığıyla kurun ve istediğiniz yere yerleştirin. Sensörün yapılandırması ve gün ışığı ile hareket hassasiyetinin ayarlanması da Philips Hue uygulaması aracılığıyla yapılır.

İstediğiniz yere yerleştirin

İstediğiniz yere yerleştirin

Kit, düz bir duvara, bir duvarın veya direğin iç veya dış köşesine monte edebilmeniz için farklı montaj bileşenleriyle birlikte gelir. Ayrıca bir dikmeye veya yağmur borusuna da monte edebilirsiniz. Bu nedenle ön bahçeniz, kapınızın etrafı, garajınız veya evinizin etrafında önemli olan herhangi bir yer için mükemmeldir.

Philips Hue bridge gerektirir

Philips Hue bridge gerektirir

Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.

Tüm hava koşullarına dayanıklıdır

Tüm hava koşullarına dayanıklıdır

Bu Philips Hue dış mekan sensörü, dış ortamlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır ve performansını sağlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. Bu lamba IP54 ile tasarlanmıştır: Her yönden sıçrayan suya karşı korumalıdır. Ürün yoğun yağış ve diğer hava koşullarına dayanacaktır.

Davetsiz misafirleri korkutup uzaklaştırın

Davetsiz misafirleri korkutup uzaklaştırın

Geniş görüş açısı ve algılama aralığı sayesinde, dış mekan sensörü evinizin yakınındaki herhangi bir hareketi tespit edecektir. Davetsiz misafirleri ışık içinde bırakmak için dış mekan ışıklarınızı doğrudan açabilir. İç mekan ışıklarını, evde olmadığınızda bile evdeymişsiniz gibi görünmesi için açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

İstediğiniz ışıkları otomatik olarak açın

İstediğiniz ışıkları otomatik olarak açın

Dış mekan sensörü, dış ve iç mekanda biri geçtiğinde Philips Hue ışıklarınızı otomatik olarak açar. Sensörü Philips Hue uygulaması aracılığıyla Hue Bridge'e bağlayarak, evinizin içinde bile hangi ışıkların yanacağını seçebilirsiniz. Ayrıca tetiklenmesi gereken sahne veya ışık ayarını seçebilirsiniz. Entegre güneş doğuş/batış sensörü, ışıklarınızın yalnızca dışarısı gerçekten karanlık olduğunda açılmasını sağlayarak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

Siyah

Malzeme

Sentetik

Çevresel

Çalışma nemi

%5 <H<%95 (yoğuşmasız)

Çalışma sıcaklığı

-20°C ve 45°C arası

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Taşınabilir

Hayır

Garanti

2 yıl

Evet

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8718699625474

Net ağırlık

0,14 kg

Brüt ağırlık

0,31 kg

Yükseklik

16,5 cm

Uzunluk

7,5 cm

Genişlik

17,6 cm

Malzeme numarası (12NC)

929001975801

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

0,145 kg

Yükseklik

7,6 cm

Uzunluk

5,6 cm

Genişlik

7,6 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Pil tipi

AA - Kalem pil, minyon

Ampul

Yükseltilebilir yazılım

Evet

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Anahtar

Piller dahildir

2 x AA

IP değeri

IP54

Minimum pil ömrü

2 yıl

Montaj seçenekleri

duvar

Sensör derinliği

56 mm

Sensör yüksekliği

76 mm

Sensör genişliği

76 mm

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

HomeKit ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

Ses asistanları

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple HomeKit

Microsoft Cortana

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

Kılavuz mevcut değil

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin