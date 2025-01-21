*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Dış mekan sensörü
Philips Hue dış mekan sensörü ile dış mekan ışıklarınızı otomatik olarak kontrol edin. Pille çalışan, tamamen kablosuz sensörü herhangi bir yere yerleştirin ve ardından ışıklarınızı tetiklemek için sadece yürüyün.
Ürün özellikleri
- Kablosuz kurulum
- Pille çalışır
- Hava koşullarına dayanıklı
- Işıklarınızı otomatikleştirir
Kurulumu dakikalar içinde gerçekleştirilir
Dış mekan sensörünün montajı kolaydır ve tamamen kablosuzdur. Yani montaj için bir elektrikçiye ihtiyacınız yok. Sadece sensörü paketinden çıkarın, uygulama aracılığıyla kurun ve istediğiniz yere yerleştirin. Sensörün yapılandırması ve gün ışığı ile hareket hassasiyetinin ayarlanması da Philips Hue uygulaması aracılığıyla yapılır.
İstediğiniz yere yerleştirin
Kit, düz bir duvara, bir duvarın veya direğin iç veya dış köşesine monte edebilmeniz için farklı montaj bileşenleriyle birlikte gelir. Ayrıca bir dikmeye veya yağmur borusuna da monte edebilirsiniz. Bu nedenle ön bahçeniz, kapınızın etrafı, garajınız veya evinizin etrafında önemli olan herhangi bir yer için mükemmeldir.
Philips Hue bridge gerektirir
Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.
Tüm hava koşullarına dayanıklıdır
Bu Philips Hue dış mekan sensörü, dış ortamlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır ve performansını sağlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. Bu lamba IP54 ile tasarlanmıştır: Her yönden sıçrayan suya karşı korumalıdır. Ürün yoğun yağış ve diğer hava koşullarına dayanacaktır.
Davetsiz misafirleri korkutup uzaklaştırın
Geniş görüş açısı ve algılama aralığı sayesinde, dış mekan sensörü evinizin yakınındaki herhangi bir hareketi tespit edecektir. Davetsiz misafirleri ışık içinde bırakmak için dış mekan ışıklarınızı doğrudan açabilir. İç mekan ışıklarını, evde olmadığınızda bile evdeymişsiniz gibi görünmesi için açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
İstediğiniz ışıkları otomatik olarak açın
Dış mekan sensörü, dış ve iç mekanda biri geçtiğinde Philips Hue ışıklarınızı otomatik olarak açar. Sensörü Philips Hue uygulaması aracılığıyla Hue Bridge'e bağlayarak, evinizin içinde bile hangi ışıkların yanacağını seçebilirsiniz. Ayrıca tetiklenmesi gereken sahne veya ışık ayarını seçebilirsiniz. Entegre güneş doğuş/batış sensörü, ışıklarınızın yalnızca dışarısı gerçekten karanlık olduğunda açılmasını sağlayarak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.
