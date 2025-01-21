*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Hue Dimmer switch
Işıklarınızı Hue dimmer switch ile kontrol edin ve kısın. Duvar anahtarı ve uzaktan kumanda olarak kullanılabilen bu akıllı anahtar, birlikte verilen yapıştırıcıyla duvarlara kolayca takılabilir ve uzaktan kumanda olarak kullanılmak üzere manyetik tabandan çıkartılabilir.
Ürün özellikleri
- Hue Bridge etkin
- Kablosuz kurulum
- Pille çalışır
- Işık tariflerine kolay erişim
- Uzaktan kumanda olarak kullanın
Akıllı ışıklarınızı aydınlatın ve kısın
Philips Hue Kısma anahtarı ışıklarınızı kablosuz olarak açmanızı veya kısmanızı sağlar.
En fazla 10 akıllı ışık bağlayın
Akıllı ışıkları için Philips Hue kablosuz kısma kiti sayesinde, tek bir kısma anahtarı ile aynı anda en fazla 10 ışığı bağlayarak kontrol edebilirsiniz.
Kısma anahtarını istediğiniz yere takın
Philips Hue Dimmer switch normal bir duvar anahtarı ve kısma anahtarı olarak görev görür, ancak bundan daha fazlasını da sunar. Vidalarla veya güçlü yapıştırıcı bantla takılmasının yanı sıra, manyetik kontrolü çıkarabilir ve anahtarı istediğiniz yere götürebilirsiniz.
Işık sahnelerini değiştirin
Akıllı Dimmer Switch yalnızca "aç" düğmesine basarak dört ışık tarifi arasında gezinmenizi sağlar. Energize, Concentrate, Read ve Relax varsayılan olarak programlanır. Hue uygulamasında seçiminizi özelleştirebilirsiniz.
Uzaktan kumanda karartıcı olarak kullanın
Hue Dimmer switch manyetiktir ve taban plakasından çıkarılabilir. Böylece, kısma anahtarını kullanışlı bir uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Malzeme
Sentetik