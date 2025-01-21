Hareket sensörünü istediğiniz yere takın

Philips Hue akıllı ışıkları hareket sensörü pille çalışma ve tamamen kablosuz olma özelliği sayesinde evinizin içinde herhangi bir yerde durabilir. Bir rafa yerleştirin, tek bir vidayla duvara veya tavana takın ya da birlikte verilen mıknatıs ile herhangi bir mıknatıslı yüzeye yerleştirin.