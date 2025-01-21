*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Hue Motion sensor
Akıllı ışıklarınızı hareketle tetikleyin. Pille çalışan Hue Motion sensörü, evinizde herhangi bir yere kolayca kurulabilir.
Ürün özellikleri
- Hue Bridge gereklidir
- Kablosuz kurulum
- Pille çalışır
- Işıklarınızı otomatikleştirir
- Her yere takılabilir
Hareket sensörünü istediğiniz yere takın
Philips Hue akıllı ışıkları hareket sensörü pille çalışma ve tamamen kablosuz olma özelliği sayesinde evinizin içinde herhangi bir yerde durabilir. Bir rafa yerleştirin, tek bir vidayla duvara veya tavana takın ya da birlikte verilen mıknatıs ile herhangi bir mıknatıslı yüzeye yerleştirin.
Gün ışığı sensörü ışığı algılar
Hue Hareket sensörünün entegre gün ışığı sensörü, yeterli gün ışığı olduğunu algılayarak siz ihtiyaç duyana kadar ışıkları açmaz. Çok karanlık olursa Philips Hue uygulamasından sensörün ışık hassasiyetini ayarlayın ve hareket sensörünün ne zaman etkinleştirileceğini kişiselleştirin.
Hareket sensörü ışıklarını özelleştirin
Hue hareket sensörü sayesinde, yanan ışıkları ve bu ışıkların yoğunluğunu günün saatine göre özelleştirebilirsiniz. Geceleri, hareket sensörünü karanlıkta size rehberlik edecek şekilde, hafif gece lambalarını tetiklemek üzere ayarlayın. Gün içinde canlı beyaz ışık odalarınızı aydınlatır.
Philips Hue bridge gerektirir
Bu ürün, Philips Hue bridge'e bağlantı gerektirir
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Sentetik