Philips Hue ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize edin

Philips Hue Play HDMI Sync Box ile sizi içine çeken bir medya deneyimi yaratın. Sync box'ı akış cihazları, oyun konsolları, set üstü kutuları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, herhangi bir HDMI medya cihazına bağlamanız yeterlidir ⁠— Netflix ve Amazon Prime gibi akış hizmetlerini izlemeye hemen başlayabilirsiniz. Işıklarınız televizyon ekranınızdaki içerikle senkronize halde kısılır, parlaklığını artırır ve renk değiştirir.