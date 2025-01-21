*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Play HDMI Sync Box
Akıllı ışıklarınızı Philips Hue Play HDMI Sync Box ile ekrandaki televizyon içeriğinizle eşzamanlayın. Dört HDMI girişi medya cihazlarınızı Hue kurulumunuza bağlamanıza olanak tanır. Böylece izlediğiniz veya dinlediğiniz içeriğe yanıt veren ve bu içeriği yansıtan hızlı, sorunsuz ve renkli bir akıllı ışık elde edersiniz.
Ürün özellikleri
- Philips Hue Bridge gerektirir
- Işıkları herhangi bir HDMI cihazına senkronize edin
- Dolby Vision, HDR10+, 4K destekler
- Yoğunluğu ve parlaklığı ayarlayın
Philips Hue ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize edin
Philips Hue Play HDMI Sync Box ile sizi içine çeken bir medya deneyimi yaratın. Sync box'ı akış cihazları, oyun konsolları, set üstü kutuları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, herhangi bir HDMI medya cihazına bağlamanız yeterlidir — Netflix ve Amazon Prime gibi akış hizmetlerini izlemeye hemen başlayabilirsiniz. Işıklarınız televizyon ekranınızdaki içerikle senkronize halde kısılır, parlaklığını artırır ve renk değiştirir.
Hızlı ve sorunsuz ışık deneyimi
İster film izliyor ister müzik dinliyor veya oyun oynuyor olun, ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize ederken sıfır gecikme yaşayarak gerçekten sürükleyici bir ortam deneyimi oluşturun.
Tüm Hue renkli lambalarla çalışır
Sync box, tüm Philips Hue White ve renkli ambiyans ampulleri ve armatürleri ile çalışır. Eğlence alanınıza 10'a kadar Philips Hue renkli ışık ekleyin ve ardından her bir ışığın medyanıza çevre aydınlatmasıyla hayat vermek için ekrandaki TV içeriğinize ayrı ayrı tepki vermesini izleyin.
En fazla 4 HDMI cihazı bağlayın
Sync box, Philips Hue ışıklarınızın televizyon ekranınızdaki içerikle senkronize olmasını sağlayan, oyun konsolları ve akış cihazları gibi medya cihazlarını bağlayabileceğiniz dört HDMI girişine sahiptir. İçeriğin bir HDMI cihazı aracılığıyla öncelikle sync box içinden geçmesi gerektiğinden, sync box akıllı tv uygulamaları ile uyumlu değildir.
Yüklenmesi, kurulması, kullanılması kolay
Basit bir kurulum, Hue Bridge'inizi kolayca bağlamanızı ve sync box'ınızı tüm TV ve HDMI cihazlarıyla kullanmanızı sağlar. Eğlence deneyiminizi ve sync box'ı dilediğiniz şekilde kontrol edin: uygulamayı, ürün kumanda düğmesini ya da herhangi bir kızılötesi TV uzaktan kumandası kullanarak veya Amazon Alexa, Siri ve Google Assistant üzerinden sesinizle.
Uygulamada ayarlarınızı özelleştirin
Kendi eğlence medya deneyiminizi kendiniz yaratın. Parlaklık ve efektlerin hızı gibi ışık ayarlarını değiştirmek için uygulamayı kullanın ve varsayılan başlangıç ayarlarını tanımlayın.
Yüksek kaliteli video biçimlerini destekler
Philips Hue Play HDMI Sync Box; 4K, Dolby Vision ve HDR10+ ile uyumlu olmasıyla evinizde elde edebileceğiniz en yüksek kaliteli görüntülerin tadını çıkarmanızı sağlar ve aynı zamanda Philips Hue akıllı ışıklarınız, size çevre aydınlatması sağlamak için senkronize olur.
Hue Bridge gerektirir
Akıllı aydınlatma sisteminizin kalbi Hue Bridge*, Hue White ve renkli ambiyans akıllı ışıklarınızı uygulamanıza ve sync box'a bağlayarak senkronize ederken ışık ayarlarınızı özelleştirmenize ve kaydetmenize olanak tanır. *Sync box, yalnızca kare şekilli Hue Bridge V2 ile uyumludur.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Sentetik
Metal