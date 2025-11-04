Bu küçük ve mütevazı aksesuar her ışığı -Hue ampul takamadıklarınızı bile- Hue uygulaması veya sesinizle kontrol edebileceğiniz bir akıllı ışığa dönüştürmenize olanak tanıyor. Anında aydınlatma kontrolü için Bluetooth kullanın ya da daha fazla özellikten yararlanmak için Hue Bridge'e bağlayın.