Smart plug
Bu küçük ve mütevazı aksesuar her ışığı -Hue ampul takamadıklarınızı bile- Hue uygulaması veya sesinizle kontrol edebileceğiniz bir akıllı ışığa dönüştürmenize olanak tanıyor. Anında aydınlatma kontrolü için Bluetooth kullanın ya da daha fazla özellikten yararlanmak için Hue Bridge'e bağlayın.
Ürün özellikleri
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Hue sisteminize her ışığı ekleyin
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Sentetik