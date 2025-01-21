A60 - E27 akıllı ampul - 1100
Şimdiye kadarki en akıllı ampul ürünümüzle evinize üstün kalite sıcak beyaz ışık (2700 K) ekleyin. 1100 lümen değerinde maksimum parlaklık ve dim etme özellikleriyle ışığınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir, Hue uygulamasını kullanarak tam parlaklıktan %5'e kadar sorunsuz bir şekilde ayarlama yapabilirsiniz.
Ürün özellikleri
- En fazla 1100 lümen
- Sıcak Beyaz ışık (2700 K)
- %5 parlaklığa kadar dim edilebilir
- Uygulama veya ses kullanarak kontrol edin
- Kurulumu ve kullanımı kolay
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Dayanıklılık
Dayanıklılık
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı
50.000
Nominal kullanım ömrü
25.000