A60 - E27 akıllı ampul - 1100
%40 daha az enerji tüketecek şekilde yeniden tasarlanan ve tam spektrum beyaz ışıkla donatılan, rahatlatıcı mum ışığı tonlarından enerji veren, canlı, beyaz ışığa kadar dilediğiniz aralığa sorunsuzca ayarlanabilen şimdiye kadarki en akıllı ampulümüzle doğal gün ışığının faydalarını evinize taşıyın. Işığınızı tam parlaklıktan %0,2'ye kadar ultra düşük dim etme ile daha da özelleştirebilirsiniz.
Ürün özellikleri
- En fazla 1100 lümen
- Tam spektrumlu ışık (1000-20000 K)
- %0,2 parlaklığa kadar dim edilebilir
- Uygulama veya ses kullanarak kontrol edin
- Kurulumu ve kullanımı kolay
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Dayanıklılık
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı
50.000
Nominal kullanım ömrü
25.000