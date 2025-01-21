*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Başlangıç kiti: 3 E27 akıllı ampul (1100) + kısma anahtarı
Hue White ambiance E27 başlangıç kiti ile kutusundan çıkar çıkmaz rahatlatıcı ve enerji veren sahnelerin keyfini çıkarın ya da kendi rutinlerinizi yaratın. Kit; Hue Bridge, beyaz ışığın tam spektrumunu sunan 3 akıllı ampul ve bir dimmer switch içerir.
Ürün özellikleri
- White ambiance
- En fazla 1055 lümen*
- Sıcak-soğuk beyaz ışık
- Hue Bridge dahildir
- Kısma anahtarı dahildir
Işıkları anında kontrol edin
Hue kısma anahtarı ile Philips Hue akıllı ışıklarınız üzerinde anında kontrol sağlayın. Bir düğmeye dokunarak, tüm eviniz anında odayı karartabilir veya aydınlatabilir, ışıkları açıp kapatabilir veya ışık sahneleri ayarlayabilir.
Kolay, kablosuz kurulum
Hue kısma anahtarının pille çalışan, kablosuz tasarımı, ürünle birlikte verilen yapışkan bantla istediğiniz yere monte etmenize olanak tanır. Anahtarı duvar plakasından çıkarın ve uzaktan kumanda olarak kullanın veya herhangi bir manyetik yüzeye tutturun.
Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin
Çalışmak, oyun oynamak veya rahatlamak için, günün her saatinde, havaya girmek üzere sıcak-soğuk beyaz ışığın 50.000 tonunu kullanın. Güne enerji veren parlak beyaz ışıkla iyi bir şekilde başlayın veya gece sarı tonlarıyla sakinleşin.
Günlük işler için doğru akıllı aydınlatmanın tadını çıkarın
Günlük işleriniz için önceden ayarlanmış dört ışık sahnesi ile gününüz kolaylaşır. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı ve odaklanmanızı sağlarken daha sıcak sahneler Read ve Relax iyi bir kitabın ve dinlenmiş bir zihnin tadını çıkarmanıza izin verir.
Sesinizle kontrol edin
Philips; Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant tarafından çalıştırılan Google Home ile çalışır. Bu şekilde ışıklarınızı sesinizle kontrol edebilirsiniz. Işıklarınızı açıp kapatabilirsiniz. Harika bir ambiyans için istenilen parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Hatta önceden ayarlanmış sahneleri tekrar oluşturabilir, renkleri değiştirebilir ve daha da fazlasını yapabilirsiniz. Hem de parmağınızı bile kıpırdatmadan.
Evden uzakta akıllı ışık kontrolü
Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.
Akıllı ev otomasyonu hub'ı: Hue Bridge
Hue Bridge, kişisel Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin önemli bir bileşenidir. Çalışmanın beyin kısmını oluşturur ve akıllı ampuller ve Hue uygulaması ile iletişim kurarak her şeyin birlikte çalıştığından emin olur. Ayrıca, rutinler ve zamanlayıcılar ayarlamak gibi akıllı ev otomasyonu özellikleri sağlar.