Sesinizle kontrol edin

Philips; Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant tarafından çalıştırılan Google Home ile çalışır. Bu şekilde ışıklarınızı sesinizle kontrol edebilirsiniz. Işıklarınızı açıp kapatabilirsiniz. Harika bir ambiyans için istenilen parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Hatta önceden ayarlanmış sahneleri tekrar oluşturabilir, renkleri değiştirebilir ve daha da fazlasını yapabilirsiniz. Hem de parmağınızı bile kıpırdatmadan.