*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Mum - E14 akıllı ampul
Eski bir ampulün klasik görünümünü daha küçük boyutta elde edin. Filament mum ampulün sarmal bir iç filamanı ve E14 tabanı vardır, modern bir dokunuşla nostaljik stil istediğiniz küçük armatürler için mükemmeldir.
Ürün özellikleri
- Işıkları, uygulama veya ses ile kontrol edin
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Işıklarınızı eller serbest olarak kontrol edin ve yalnızca sesinizi kullanın! Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz. *Google Assistant ve Amazon Alexa ile birlikte çalışır.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Sıcaktan soğuğa beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Evinizde her aktivite ve günün her saati için mükemmel ortamı oluşturmak üzere 50.000'den fazla sıcaktan soğuğa beyaz ışık tonu arasından seçim yapın. Güne enerjik ve zinde başlamak için her sabah parlak, beyaz ışık kullanın veya akşamki rahatlama rutininizi loş bir altın parıltıyla taçlandırın.