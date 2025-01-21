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Ön tarafın yakın çekimi Hue White Ambiance Filament ST72 Edison - B22 akıllı ampul

ST72 Edison - B22 akıllı ampul

ST72 ampul ile sıcaktan soğuğa beyaz ışık elde edin. B22 tabanı, sarmal iç filamenti, anında dim etme ve akıllı ışık özelliklerinin tamamına sahip olan bu LED ampul, eski ve yeniyi bir araya getiriyor.

Ürün özellikleri

  • White Ambiance Filament
  • Bluetooth etkin
  • Hue Bridge etkin
  • Sıcaktan soğuk beyaza
  • Bluetooth ile anında kontrol edin
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
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Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Işıklarınızı eller serbest olarak kontrol edin ve yalnızca sesinizi kullanın! Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz. *Google Assistant ve Amazon Alexa ile birlikte çalışır.

Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.

Vintage tasarım modern özelliklerle buluşuyor

Vintage tasarım modern özelliklerle buluşuyor

Ayırt edici parlak bir iç bobine ve şeffaf globa sahip, akıllı filament ampullerle Edison ampullerinin popüler görünümünü yakalayın. Bu akıllı retro tarzı LED ampuller, basit vintage tasarımın görünümünü ve hissini Philips Hue akıllı aydınlatmanın gücüyle bir araya getiriyor.

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

Boyutlar (GxYxD)

72x163

Dayanıklılık

Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı

50.000

Nominal kullanım ömrü

15.000

Çevresel

Çalışma nemi

%5 <H<%95 (yoğuşmasız)

Çalışma sıcaklığı

-20°C ve 45°C arası

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Garanti

2 yıl

Evet

Işık özellikleri

Renk oluşturma dizini (CRI)

≥80

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8719514301528

Net ağırlık

0,06 kg

Brüt ağırlık

0,18 kg

Yükseklik

20,9 cm

Uzunluk

10 cm

Genişlik

14,6 cm

Malzeme numarası (12NC)

929002478001

Ambalaj bilgileri

EAN

8719514301528

Güç tüketimi

Beklemede güç tüketimi

0,5 W

Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)

G

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

4000 K'de lümen çıkışı

550 lm

Çap

72 mm

Ağırlık

61

Ampul teknolojisi

LED

Armatür/duy

B22

2700 K'de lümen çıkışı

550 lm

EPREL Tescil Numarası

400279

Ampul

Renk sıcaklığı

2200-4500K

Form faktörü

ST72

Yükseklik

163 mm

Giriş gerilimi

220V-240V

Işık çıkışı

Sıcak-soğuk beyaz ışık

lumen çıkışı

550 lm

Maks. çalışma gücü

7 W

Güç faktörü

0.6

Yükseltilebilir yazılım

Evet

Başlatma

Anında %100 ışık verimi

Watt

7 W

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Kutuda neler var?

hue ampuller

1

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

HomeKit ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

Ses asistanları

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple HomeKit

Microsoft Cortana

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

Kılavuz mevcut değil

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin