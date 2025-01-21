*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
ST72 Edison - B22 akıllı ampul
ST72 ampul ile sıcaktan soğuğa beyaz ışık elde edin. B22 tabanı, sarmal iç filamenti, anında dim etme ve akıllı ışık özelliklerinin tamamına sahip olan bu LED ampul, eski ve yeniyi bir araya getiriyor.
Ürün özellikleri
- White Ambiance Filament
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Sıcaktan soğuk beyaza
- Bluetooth ile anında kontrol edin
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Işıklarınızı eller serbest olarak kontrol edin ve yalnızca sesinizi kullanın! Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz. *Google Assistant ve Amazon Alexa ile birlikte çalışır.
Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Vintage tasarım modern özelliklerle buluşuyor
Ayırt edici parlak bir iç bobine ve şeffaf globa sahip, akıllı filament ampullerle Edison ampullerinin popüler görünümünü yakalayın. Bu akıllı retro tarzı LED ampuller, basit vintage tasarımın görünümünü ve hissini Philips Hue akıllı aydınlatmanın gücüyle bir araya getiriyor.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
72x163
Dayanıklılık
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı
50.000
Nominal kullanım ömrü
15.000
Çevresel
Çalışma nemi
%5 <H<%95 (yoğuşmasız)
Çalışma sıcaklığı
-20°C ve 45°C arası
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Garanti
2 yıl
Evet
Işık özellikleri
Renk oluşturma dizini (CRI)
≥80
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8719514301528
Net ağırlık
0,06 kg
Brüt ağırlık
0,18 kg
Yükseklik
20,9 cm
Uzunluk
10 cm
Genişlik
14,6 cm
Malzeme numarası (12NC)
929002478001
Ambalaj bilgileri
EAN
8719514301528
Güç tüketimi
Beklemede güç tüketimi
0,5 W
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)
G
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
550 lm
Çap
72 mm
Ağırlık
61
Ampul teknolojisi
LED
Armatür/duy
B22
2700 K'de lümen çıkışı
550 lm
EPREL Tescil Numarası
400279
Ampul
Renk sıcaklığı
2200-4500K
Form faktörü
ST72
Yükseklik
163 mm
Giriş gerilimi
220V-240V
Işık çıkışı
Sıcak-soğuk beyaz ışık
lumen çıkışı
550 lm
Maks. çalışma gücü
7 W
Güç faktörü
0.6
Yükseltilebilir yazılım
Evet
Başlatma
Anında %100 ışık verimi
Watt
7 W
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Kutuda neler var?
hue ampuller
1
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
HomeKit ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
Ses asistanları
Amazon Alexa
Google Assistant
Apple HomeKit
Microsoft Cortana
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Kılavuz mevcut değil
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil