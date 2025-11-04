İki E27 akıllı ampul sayesinde evinizi sıcak-soğuk beyaz ışıkla aydınlatın. Sabahları sizi canlandırması için soğuk ışık ve geceleri rahatlamak için sıcak tonlar kullanın. Tam akıllı aydınlatma kontrolünün ve özelliklerin kilidini açmak için Hue Bridge'ye bağlanın.