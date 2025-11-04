Destek
White E27 bulb collection with rounded shape, matte finish, visible metal screw base, and product packaging showing White ambiance.

İkili paket E27

İki E27 akıllı ampul sayesinde evinizi sıcak-soğuk beyaz ışıkla aydınlatın. Sabahları sizi canlandırması için soğuk ışık ve geceleri rahatlamak için sıcak tonlar kullanın. Tam akıllı aydınlatma kontrolünün ve özelliklerin kilidini açmak için Hue Bridge'ye bağlanın.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White ambiance
  • Hue Bridge gereklidir
  • 2 x E27 ampul
  • Sıcak-soğuk beyaz ışık
  • Dim edilebilir
  • Hue Bridge* ile akıllı kontrol
Teknik Özellikler

