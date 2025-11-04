Işık tarifi kiti E27
Philips Hue Kumandalı Ampul Kitini kullanmaya başlayın. Kite dahil E27 ampul ve kısma anahtarı sayesinde, önceden ayarlanmış dört ışık tarifinden istediğinizi seçebilir ve kablosuz kısmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Akıllı özelliklerin kilidini açmak için her şeyi Hue Bridge'ye bağlayın.
Ürün özellikleri
- White ambiance
- Hue Bridge etkin
- 1 x E27 ampul
- Sıcak-soğuk beyaz ışık
- Işık tariflerine kolay erişim
- Kısma anahtarı dahildir
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
62x110