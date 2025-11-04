Destek
A white smart bulb, a white wireless dimmer switch, and packaging box with product details and energy rating label are visible.

Işık tarifi kiti E27

Philips Hue Kumandalı Ampul Kitini kullanmaya başlayın. Kite dahil E27 ampul ve kısma anahtarı sayesinde, önceden ayarlanmış dört ışık tarifinden istediğinizi seçebilir ve kablosuz kısmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Akıllı özelliklerin kilidini açmak için her şeyi Hue Bridge'ye bağlayın.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White ambiance
  • Hue Bridge etkin
  • 1 x E27 ampul
  • Sıcak-soğuk beyaz ışık
  • Işık tariflerine kolay erişim
  • Kısma anahtarı dahildir
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Find your product manual

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

  • Boyutlar (GxYxD)

    62x110

Dayanıklılık

Çevresel

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Garanti

Işık özellikleri

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ambalaj bilgileri

Güç tüketimi

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Ampul

Anahtar

Kutuda neler var?

Desteklenenler

Diğer