Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White ambiance Tek ampul E14

Tek ampul E14

Akıllı bir candelabra ampulü sıcak beyazdan soğuk gün ışığına uzanan seçeneklerle birleştirmek rahatlamanıza, konsantre olmanıza ya da enerji toplamanıza yardımcı olur. Bluetooth ile bir odada anında kontrol sağlayın ya da tüm özellikler paketinin kilidini açmak için bir Hue Bridge ile eşleştirin.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White ambiance
  • Bluetooth etkin
  • Hue Bridge etkin
  • Sıcak-soğuk beyaz ışık
  • Bluetooth ile anında kontrol
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Find your product manual

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

  • Boyutlar (GxYxD)

    39x117

Dayanıklılık

Çevresel

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Garanti

Işık özellikleri

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ambalaj bilgileri

Güç tüketimi

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Ampul

Kutuda neler var?

Desteklenenler

Diğer