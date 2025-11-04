Tek ampul E27
Beyaz ambiyans ampulü sıcak beyazdan soğuk gün ışığına uzanan seçeneklerle birleştirmek rahatlamanıza, konsantre olmanıza ya da enerji toplamanıza yardımcı olur. Bluetooth ile bir odada anında kontrol sağlayın ya da tüm özellikler paketinin kilidini açmak için bir Hue Bridge ile eşleştirin.
Ürün özellikleri
- White ambiance
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- En fazla 800 lümen*
- Sıcak-soğuk beyaz ışık
- Bluetooth ile anında kontrol
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
60x110