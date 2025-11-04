Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White ambiance Tek ampul E27

Tek ampul E27

Beyaz ambiyans ampulü sıcak beyazdan soğuk gün ışığına uzanan seçeneklerle birleştirmek rahatlamanıza, konsantre olmanıza ya da enerji toplamanıza yardımcı olur. Bluetooth ile bir odada anında kontrol sağlayın ya da tüm özellikler paketinin kilidini açmak için bir Hue Bridge ile eşleştirin.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White ambiance
  • Bluetooth etkin
  • Hue Bridge etkin
  • En fazla 800 lümen*
  • Sıcak-soğuk beyaz ışık
  • Bluetooth ile anında kontrol
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Teknik Özellikler

Diğer