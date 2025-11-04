Destek
Black table lamp with a compact, rounded shape and matte finish, featuring a white frosted shade and no visible switches or ports.

Wellness masa lambası

Philips Hue White ambiance wellness masa lambasının sıcaktan soğuğa beyaz ışığı, mükemmel ışıkta okumanıza, rahatlamanıza, konsantre olmanıza ve canlanmanıza olanak tanır. Dahil olan Hue kısma anahtarı veya bluetooth ile anında kontrol edin veya akıllı aydınlatma özelliklerinin tümünün kilidini açmak için bir Hue Bridge ekleyin.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White ambiance
  • E27 LED ampul dahil
  • Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
  • Kısma anahtarı dahil
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
