Philips Hue White ambiance wellness masa lambasının sıcaktan soğuğa beyaz ışığı, mükemmel ışıkta okumanıza, rahatlamanıza, konsantre olmanıza ve canlanmanıza olanak tanır. Dahil olan Hue kısma anahtarı veya bluetooth ile anında kontrol edin veya akıllı aydınlatma özelliklerinin tümünün kilidini açmak için bir Hue Bridge ekleyin.