*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
A60 - E27 akıllı ampul - 800 (2'li paket)
İki akıllı E27 ampulle evinize renk katın. Çok çeşitli renklere, tonlara ve imkanlara sahip E27, her tür duruma uygun mükemmel ortamı yaratır. Akıllı aydınlatma kontrolünün ve özelliklerin kilidini açmak için Hue Bridge'ye bağlanın.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- En fazla 800 lümen*
- 2 x E27 ampul
- Beyaz ve renkli ışık
- Hue Bridge* ile akıllı kontrol
Akıllı renkli ışıklarla oynayın
Philips Hue sınır tanımaz: 16 milyonun üzerinde renk sayesinde evinizi kusursuz parti mekanına dönüştürebilir, bir masalı hayata geçirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yaz hissini hatırlamak üzere önceden ayarlanmış, renkli ışık sahneleri kullanın veya özel bir hatırayı yeniden yaşamak için kendi fotoğrafınızı kullanın.
Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin
Çalışmak, oyun oynamak veya rahatlamak için, günün her saatinde, havaya girmek üzere sıcak-soğuk beyaz ışığın 50.000 tonunu kullanın. Güne enerji veren parlak beyaz ışıkla iyi bir şekilde başlayın veya gece sarı tonlarıyla sakinleşin.
Filmleri, TV şovlarını, müzikleri ve oyunları akıllı ışıklarla senkronize edin
Ekrandaki aksiyonu veya müziğinizin ritmini akıllı ışıklarınızla senkronize ederek eğlencenizi yeni zirvelere taşıyın.* Işıklarınızın filminiz, müziğiniz (Spotify entegrasyonumuz dahil!), izlediğiniz TV şovu veya oyununuz ile nasıl senkronize olmasını istediğinizi seçin ve Eğlence alanınızdaki renkli ışıkların tepki vermesini izleyin. *Hue Bridge gereklidir
Evden uzakta akıllı ışık kontrolü
Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.
Işıkları sesinizle kontrol edin
Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.
Tam akıllı aydınlatma kontrolü için Hue Bridge'nize bağlanın
Bu ürün, tam akıllı kontrolün ve özelliklerin kilidinin açılması için Hue Bridge ile bağlantı kurulmasını gerektirir. Philips Hue uygulamasını kullanarak ışıklarınızı kontrol edin, zamanlayıcılar, rutinler ayarlayın, ışık ekleyin kaldırın vb. *Hue Bridge ayrı olarak satılır
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
62x110