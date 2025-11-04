Başlangıç kiti: 2 E27 akıllı ampul (800) + kısma anahtarı
Philips Hue White ve renkli ortam E27 başlangıç kiti sayesinde herhangi bir odaya ortam rengi ekleyin. Sonsuz özellikler listesinden yararlanmak için kitle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlayın. Uygulamayla, sesle ya da kit ile birlikte verilen Anahtarla kontrol edin.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- En fazla 800 lümen*
- Beyaz ve renkli ışık
- Hue Bridge dahildir
- Kısma anahtarı dahildir
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
60x110