*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Başlangıç kiti: 3 E27 akıllı ampul (1100) + smart button
Philips Hue White ve renkli ortam E27 başlangıç kiti sayesinde herhangi bir odaya ortam rengi ekleyin. Sonsuz özellikler listesinden yararlanmak için kitle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlayın. Uygulamayla, sesle ya da kit ile birlikte verilen Akıllı Butonlarla kontrol edin.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- En fazla 1055 lümen*
- Beyaz ve renkli ışık
- Hue Bridge dahildir
- Akıllı düğme dahil
Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin
Çalışmak, oyun oynamak veya rahatlamak için, günün her saatinde, havaya girmek üzere sıcak-soğuk beyaz ışığın 50.000 tonunu kullanın. Güne enerji veren parlak beyaz ışıkla iyi bir şekilde başlayın veya gece sarı tonlarıyla sakinleşin.
Akıllı renkli ışıklarla oynayın
Philips Hue sınır tanımaz: 16 milyonun üzerinde renk sayesinde evinizi kusursuz parti mekanına dönüştürebilir, bir masalı hayata geçirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yaz hissini hatırlamak üzere önceden ayarlanmış, renkli ışık sahneleri kullanın veya özel bir hatırayı yeniden yaşamak için kendi fotoğrafınızı kullanın.
Evden uzakta akıllı ışık kontrolü
Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.
Filmleri, TV şovlarını, müzikleri ve oyunları akıllı ışıklarla senkronize edin
Ekrandaki aksiyonu veya müziğinizin ritmini akıllı ışıklarınızla senkronize ederek eğlencenizi yeni zirvelere taşıyın.* Işıklarınızın filminiz, müziğiniz (Spotify entegrasyonumuz dahil!), izlediğiniz TV şovu veya oyununuz ile nasıl senkronize olmasını istediğinizi seçin ve Eğlence alanınızdaki renkli ışıkların tepki vermesini izleyin. *Hue Bridge gereklidir
Işıkları tek tıklama ile kontrol edin
Akıllı ışıklarınız tek tıklamayla kontrol edilir; akıllı telefon gerekmez. Işıklarınızı açıp kapatmak için bir kez basın veya kısıp aydınlatmak için düğmeye basılı tutun. Tam olarak ihtiyacınız olan şeyi yapmak üzere önceden ayarlanmış olan Philips Hue Smart button, nerede isterseniz kullanıma hazırdır.
Esnek, kablosuz montaj
Kablosuz teknolojisi sayesinde, Philips Hue Smart button evinizin herhangi bir yerine birkaç saniye içinde monte edilir. Ürüne dahil edilen montaj plakası ile mevcut bir ışık düğmesinin yerine takın veya mini montaj aparatı ile herhangi bir yüzeye yerleştirin. Taşınabilir olmasını tercih ediyorsanız bu da sorun değil: akıllı düğme mıknatıslıdır, böylece herhangi bir mıknatıslı yüzeye, örneğin buzdolabının üzerine yerleştirebilirsiniz.