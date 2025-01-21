Esnek, kablosuz montaj

Kablosuz teknolojisi sayesinde, Philips Hue Smart button evinizin herhangi bir yerine birkaç saniye içinde monte edilir. Ürüne dahil edilen montaj plakası ile mevcut bir ışık düğmesinin yerine takın veya mini montaj aparatı ile herhangi bir yüzeye yerleştirin. Taşınabilir olmasını tercih ediyorsanız bu da sorun değil: akıllı düğme mıknatıslıdır, böylece herhangi bir mıknatıslı yüzeye, örneğin buzdolabının üzerine yerleştirebilirsiniz.