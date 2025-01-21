*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Başlangıç kiti: 3 E27 akıllı ampul (800) + kısma anahtarı
Philips Hue White ve renkli ortam E27 başlangıç kiti sayesinde herhangi bir odaya ortam rengi ekleyin. Sonsuz özellikler listesinden yararlanmak için kitle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlayın. Uygulamayla, sesle ya da kit ile birlikte verilen Anahtarlarla kontrol edin.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- En fazla 800 lümen*
- Beyaz ve renkli ışık
- Hue Bridge dahildir
- Kısma anahtarı dahildir
Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin
Çalışmak, oyun oynamak veya rahatlamak için, günün her saatinde, havaya girmek üzere sıcak-soğuk beyaz ışığın 50.000 tonunu kullanın. Güne enerji veren parlak beyaz ışıkla iyi bir şekilde başlayın veya gece sarı tonlarıyla sakinleşin.
Akıllı renkli ışıklarla oynayın
Philips Hue sınır tanımaz: 16 milyonun üzerinde renk sayesinde evinizi kusursuz parti mekanına dönüştürebilir, bir masalı hayata geçirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yaz hissini hatırlamak üzere önceden ayarlanmış, renkli ışık sahneleri kullanın veya özel bir hatırayı yeniden yaşamak için kendi fotoğrafınızı kullanın.
Evden uzakta akıllı ışık kontrolü
Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.
Filmleri, TV şovlarını, müzikleri ve oyunları akıllı ışıklarla senkronize edin
Ekrandaki aksiyonu veya müziğinizin ritmini akıllı ışıklarınızla senkronize ederek eğlencenizi yeni zirvelere taşıyın.* Işıklarınızın filminiz, müziğiniz (Spotify entegrasyonumuz dahil!), izlediğiniz TV şovu veya oyununuz ile nasıl senkronize olmasını istediğinizi seçin ve Eğlence alanınızdaki renkli ışıkların tepki vermesini izleyin. *Hue Bridge gereklidir
Birlikte verilen kısma anahtarıyla kablosuz kontrol
Pille çalışan kısma anahtarı sayesinde, 10 adede kadar akıllı ışığı aynı anda kontrol edebilirsiniz. Duvar bağlantısından çıkarılabilen ve uzaktan kumanda olarak kullanılabilen anahtar, ışıklarınızı kısmanıza ve aydınlatmanıza veya önceden ayarlanmış dört ışık tarifi arasında gezinmenize olanak verir.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
60x110