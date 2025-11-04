Başlangıç kiti: 3 GU10 akıllı spot lamba + kısma anahtarı
Philips Hue beyaz ve renkli ambiyans başlangıç kiti sayesinde herhangi bir odaya renk katın. Kite 3 adet renkli akıllı ampul ve ışıklar için tam kontrol, Hue uygulamasına erişim ve sayısız özellik sağlayan bir Hue Bridge dahildir.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Beyaz ve renkli ışık
- Akıllı kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Hue Bridge dahildir
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
50x58