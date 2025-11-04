Başlangıç kiti: 3 GU10 akıllı spot lamba + smart button
Philips Hue White and color ambiance GU10 başlangıç seti sayesinde herhangi bir odaya ortam rengi ekleyin. Sonsuz özellikler listesinden yararlanmak için setle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlayın. Uygulamayla, sesle ya da set ile birlikte verilen Hue Smart Button'la kontrol edin.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Hue Bridge etkin
- Beyaz ve renkli ışık
- Hue Bridge dahildir
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Akıllı düğme dahil
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
50x58