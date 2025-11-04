Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White and color ambiance Başlangıç kiti: 3 GU10 akıllı spot lamba + smart button

Başlangıç kiti: 3 GU10 akıllı spot lamba + smart button

Philips Hue White and color ambiance GU10 başlangıç seti sayesinde herhangi bir odaya ortam rengi ekleyin. Sonsuz özellikler listesinden yararlanmak için setle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlayın. Uygulamayla, sesle ya da set ile birlikte verilen Hue Smart Button'la kontrol edin.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge etkin
  • Beyaz ve renkli ışık
  • Hue Bridge dahildir
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Akıllı düğme dahil
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Find your product manual

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

  • Boyutlar (GxYxD)

    50x58

Dayanıklılık

Çevresel

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Garanti

Işık özellikleri

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ambalaj bilgileri

Güç tüketimi

Servis

Teknik özellikler

Bridge

Ampul

Anahtar

Kutuda neler var?

Desteklenenler

Diğer