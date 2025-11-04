Philips Hue White and color ambiance GU10 başlangıç seti sayesinde herhangi bir odaya ortam rengi ekleyin. Sonsuz özellikler listesinden yararlanmak için setle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlayın. Uygulamayla, sesle ya da set ile birlikte verilen Hue Smart Button'la kontrol edin.