Hue personal wireless lighting
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    Sınırsız imkanlar
    Sınırsız imkanlar
    Sınırsız imkanlar
    Sınırsız imkanlar
    Sınırsız imkanlar
    Sınırsız imkanlar
    Sınırsız imkanlar
    Sınırsız imkanlar

    White and Color Ambiance

    Başlangıç seti E27

    8718696592946
    • 3 x E27 ampul
    • Bridge dahil
    • Beyaz ve renkli ışık
    Başlangıç seti E27

    Beyaz ve renkli ambiyanslı Philips Hue ile, aydınlatmanızı sıra dışı bir deneyime dönüştürebilirsiniz. Bağlantılı ev aydınlatması çarpıcı efektler için müziğinize, TV'ye ve oyunlara senkronize edilebilen renkli aydınlatma sağlar.

    Technical Specifications

    Ampul boyutları
    • Boyutlar (GxYxD)
      62x113x62
    Çevresel
    • Çalışma nemi
      0%<H<80% (yoğuşmasız)
    • Çalışma sıcaklığı
      0°C - 40°C
    Garanti
    • 2 yıl
      Evet
    Güç tüketimi
    • Enerji Verimliliği Etiketi
      A+
    Servis
    • Garanti
      2 yıl
    Teknik spesifikasyonlar
    • Ağırlık
      76
    • Ampul teknolojisi
      LED
    Bridge
    • Güç adaptörü
      100-240 V AC / 50-60 Hz
      Çıkış gerilimi: 5 V DC 600 mA
    Ampul
    • Renk sıcaklığı
      2000K-6500K +16 million colors
    • Enerji verimliliği etiketi
      A+
    • Armatür
      E27
    • Form faktörü
      A19 E27
    • Yükseklik
      110 mm
    • Giriş gerilimi
      220V-240V
    • Ömür
      25.000 h
    • Işık çıkışı
      16 milyon renkle
    • lumen çıkışı
      2000 K'de 342 lm
    • Maks. çalışma gücü
      10 W
    • Maks. bekleme gücü
      0.5 W
    • Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı
      50.000
    • Güç faktörü
      >0.5
    • Nominal kullanım ömrü
      25.000 h
    • Yükseltilebilir yazılım
      Evet
    • Başlatma
      Anında %100 ışık verimi
    • Watt
      10 W
    • Watt eşdeğeri
      60 W
    • Genişlik
      62 mm
    • Yükseklik
      4,3 in
    • Genişlik
      2,4 in
    • İletişim protokolü
      Zigbee
    • Yükseltilebilir yazılım
      Evet
    Kutuda neler var?
    • Bridge
      Yes
    • Ethernet ağ kablosu
      Yes
    • hue ampuller
      3
    • hue Kısma anahtarı
      No
    • hue Tap anahtar
      No
    • Güç adaptörü
      Yes
    Desteklenenler
    • HomeKit ile uyumlu
      Yes
    • IOS
      7 or later
    • Philips Hue Uygulaması
      Android 7.0 veya üzeri
    • Ses asistanları
      Amazon Alexa
    Ambalaj boyutları ve ağırlığı
    • EAN/UPC - ürün
      8718696592946
    • Net ağırlık
      0,610 kg
    • Brüt ağırlık
      0,850 kg
    • Yükseklik
      21,000 cm
    • Uzunluk
      10,200 cm
    • Genişlik
      21,000 cm
    • Malzeme numarası (12NC)
      929001257301
    16 milyon renkle yaratıcılığınızı konuşturun
    16 milyon renkle yaratıcılığınızı konuşturun

    Işıkla oynayın ve 16 milyon renk arasından seçim yaparak odanızın görünümünü ve atmosferini anında değiştirin. Tek düğmeye dokunarak zahmetsizce tasarım yaratın. Sevdiğiniz bir fotoğrafı seçin ve o özel anı ışık huzmeleriyle yeniden yaşayın. Favori ışık ayarlarınızı kaydedin ve istediğiniz zaman tek bir parmak hareketiyle ayarları tekrar kullanın

    Işığı müzik ve filmlerle senkronize edin
    Işığı müzik ve filmlerle senkronize edin

    TV izleme deneyiminizi tüm odaya yayın veya ışığı en sevdiğiniz müzikle senkronize ederek ritme nasıl tepki verdiğini görün. Üçüncü taraf uygulamaları indirin ve Philips Hue ile yapabileceğiniz büyüleyici şeyleri keşfedin.

    Oyunlarınıza ışık katın
    Oyunlarınıza ışık katın

    Oyun deneyiminizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Üçüncü taraf uygulamaları indirin ve Philips Hue ile yapabileceğiniz büyüleyici şeyleri keşfedin.

    Doğal bir şekilde uyuyup uyanın
    Doğal bir şekilde uyuyup uyanın

    Philips Hue, istediğiniz gibi uyanmanıza yardımcı olur ve güne yenilenmiş hissederek başlamanızı sağlar. Gün doğumunu taklit ederek giderek artan ışık, çalar saatin yüksek sesiyle uyandırılmanın yerine doğal biçimde uyanmanıza yardım eder. Güne en iyi şekilde başlayın. Akşamlarıysa dinlendirici sıcak beyaz ışık yorgunluğunuzu atmanıza, rahatlamanıza ve vücudunuzu iyi bir gece uykusuna hazırlamanıza yardımcı olur.

    Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına uzanan seçeneklerle ambiyansınızı oluşturun
    Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına uzanan seçeneklerle ambiyansınızı oluşturun

    Her an için doğru ambiyansı yaratın ve evinizi sıcak-soğuk beyaz ışıkla dekore edin. İlkbahar esintilerini çağrıştıran canlı beyaz ışık, yaz güneşinin sıcak beyazı veya kış mevsiminin soğuk gün ışığıyla yıl boyunca farklı tarzların tadını çıkarın.

    Işık tarifleriyle dinlenin, okuyun, konsantre olun ve enerji toplayın
    Işık tarifleriyle dinlenin, okuyun, konsantre olun ve enerji toplayın

    Işık, ruh halimizi ve davranışlarımızı etkiler. Philips Hue, günlük rutinlerinizi keyif aldığınız anlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Sabah kahvesini boş verin ve güne, vücudunuza ve zihninize enerji veren beyaz, parlak gün ışığıyla hazırlanın. Hassas şekilde ayarlanmış parlak beyaz ışıkla konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Ayaklarınızı uzatın ve günü sonlandırmak için ideal olan beyaz ışığın yumuşak parlaklığıyla dinlenin.

    Evde ve dışarıda akıllı kontrol
    Evde ve dışarıda akıllı kontrol

    Philips Hue iOS ve Android uygulamalarıyla nerede olursanız olun ışıklarınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz. Evden çıkarken ışıklarınızı kapatmayı unutup unutmadığınızı kontrol edin ve mesaiye kalacağınız zaman ışıklarınızı açın.

    Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın
    Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın

    Philips hue, Philips hue uygulamasındaki program işlevini kullanarak siz evde değilken evdeymişsiniz izlenimi yaratabilir. Eve geldiğinizde ışıkların açık olması için ışıkları önceden belirlenmiş bir zamanda açılacak şekilde ayarlayın. İsterseniz odaları farklı zamanlarda aydınlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ışıkların gece kademeli olarak kapanmasını da ayarlayabilirsiniz; böylece ışıkları açık bırakıp bırakmadığınızı düşünerek endişelenmezsiniz.

    Kurulum gerektirmeyen ışık kısma işlevi
    Kurulum gerektirmeyen ışık kısma işlevi

    Philips Hue ile ışığı sorunsuz biçimde, kablosuz olarak kısın. Ne çok aydınlık ne de çok karanlık. Tam istediğiniz gibi. Kablo kullanmanız, elektrikçi çağırmanız veya kurulum yapmanız gerekmez

    İstediğiniz gibi kontrol edin
    İstediğiniz gibi kontrol edin

    Philips Hue ışıklarınızı bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.

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