Başlangıç seti E27
Philips Hue White ve renkli ortam E27 başlangıç kiti sayesinde herhangi bir odaya ortam rengi ekleyin. Sonsuz özellikler listesinden yararlanmak için kitle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlayın. Uygulamayla, sesle ya da kit ile birlikte verilen Akıllı Butonlarla kontrol edin.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Beyaz ve renkli ışık
- Hue Bridge dahildir
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Akıllı düğme dahil
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
60x110