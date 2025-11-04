Calla Dış Mekan kaide
Bahçenize güzellik katmak veya daha işlevsel bir biçimde yol aydınlatması için sadece bağlayıp kullanın ve mevcut 16 milyon rengin tadını çıkarın. Calla temel birimi, 1 ışık noktası ve başlangıç için ihtiyacınız olan tüm kabloları/güç kaynağını sağlar.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Düşük Volt sistemi - temel birim
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Black
Malzeme
Alüminyum