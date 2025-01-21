*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Centris 2 spotlu tavan lambası
Hem işlevselliği hem de ortam aydınlatmasını tek bir armatürde elde edin. Siyah Centris, sabit bir tavan lambasına ve ayrı ayrı açılandırılabilen iki spot lambaya sahiptir. Gerçekten benzersiz bir görünüm için armatürdeki her bir ışığı milyonlarca renkten birine ayarlayın.
Ürün özellikleri
- Entegre LED
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
İşlevsel aydınlatmayı ve ruh hali aydınlatmasını tek bir armatürle karıştırın
Philips Hue Centris, merkezi bir armatürü odanın farklı bölümlerini vurgulamak için ayrı açılandırılabilen spot ışıklara sahip bir tavan lambasında işlevi estetikle birleştirir. Centris'i milyonlarca renkten birine veya sıcaktan soğuğa beyaz ışığın herhangi bir tonuna ayarlayın veya daha canlı bir görünüm için lambadaki her bir ışığı ayrı renklere ayarlayın.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Metal
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
25.000
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Entegre LED
Evet
Garanti
2 yıl
Evet
Işık özellikleri
Işın açısı
40 °
Renk oluşturma dizini (CRI)
≥80
Renk sıcaklığı
2000-6500 K
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Oturma Odası
Yatak odası
Tip
Ek yapılabilir Spot Lamba
Göz Konforu
Hayır
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8720169318311
Net ağırlık
1,91 kg
Brüt ağırlık
2,35 kg
Yükseklik
143 mm
Uzunluk
493 mm
Genişlik
109,5 mm
Malzeme numarası (12NC)
929003808401
Ürün boyutları ve ağırlığı
Genel yükseklik
128 mm
Toplam uzunluk
408 mm
Genel genişlik
85 mm
Servis
Garanti
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
1.630 lm
Ampul teknolojisi
LED
Işık rengi
2000-6500 Hue White Color Ambiance
Ampul sayısı 2
2
Birlikte verilen ampulün Watt gücü 2
4.2 W
Şebeke elektriği
50-60 Hz
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı
G
Armatür/duy
GU10
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
11
IP koruma sınıfı kodu
IP20
Koruma sınıfı
Sınıf I - Topraklanmış
2700 K'de lümen çıkışı
1.410 lm
Işık kaynağı sayısı
1
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
iOS 16 veya üzeri
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme