Ön tarafın yakın çekimi Hue White and Color Ambiance Centris 2 spotlu tavan lambası

Centris 2 spotlu tavan lambası

Hem işlevselliği hem de ortam aydınlatmasını tek bir armatürde elde edin. Beyaz Centris, sabit bir tavan lambasına ve ayrı ayrı açılandırılabilen iki spot ışığına sahiptir. Gerçekten benzersiz bir görünüm için armatürdeki her bir ışığı milyonlarca renkten birine ayarlayın.

Ürün özellikleri

  • Entegre LED
  • Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue bridge'i ekleyin
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin

Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.

Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.

 İşlevsel aydınlatmayı ve ruh hali aydınlatmasını tek bir armatürle karıştırın

Philips Hue Centris, merkezi bir armatürü odanın farklı bölümlerini vurgulamak için ayrı açılandırılabilen spot ışıklara sahip bir tavan lambasında işlevi estetikle birleştirir. Centris'i milyonlarca renkten birine veya sıcaktan soğuğa beyaz ışığın herhangi bir tonuna ayarlayın veya daha canlı bir görünüm için lambadaki her bir ışığı ayrı renklere ayarlayın.

Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

White

Malzeme

Metal

Dayanıklılık

Nominal kullanım ömrü

25.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Entegre LED

Evet

Garanti

2 yıl

Evet

Işık özellikleri

Işın açısı

40 °

Renk oluşturma dizini (CRI)

≥80

Renk sıcaklığı

2000-6500 K

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Oturma Odası

Yatak odası

Tip

Ek yapılabilir Spot Lamba

Göz Konforu

Hayır

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8720169318373

Net ağırlık

1,91 kg

Brüt ağırlık

2,35 kg

Yükseklik

143 mm

Uzunluk

493 mm

Genişlik

109,5 mm

Malzeme numarası (12NC)

929003808501

Ürün boyutları ve ağırlığı

Genel yükseklik

128 mm

Toplam uzunluk

408 mm

Genel genişlik

85 mm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

4000 K'de lümen çıkışı

1.630 lm

Ampul teknolojisi

LED

Işık rengi

2000-6500 Hue White Color Ambiance

Ampul sayısı 2

2

Birlikte verilen ampulün Watt gücü 2

4.2 W

Şebeke elektriği

50-60 Hz

Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı

G

Armatür/duy

GU10

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

11

IP koruma sınıfı kodu

IP20

Koruma sınıfı

Sınıf I - Topraklanmış

2700 K'de lümen çıkışı

1.410 lm

Işık kaynağı sayısı

1

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

iOS 16 veya üzeri

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Dismantle Instructions

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin