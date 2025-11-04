Hem işlevsel hem de ruh hali aydınlatmasını tek bir armatürde elde edin. Siyah Centris, sabit bir tavan lambasına ve ayrı ayrı açılandırılabilen dört spot ışığına sahiptir. Gerçekten benzersiz bir görünüm için armatürdeki her bir ışığı milyonlarca renkten birine ayarlayın.