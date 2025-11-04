Centris 4 spotlu tavan lambası
Hem işlevsel hem de ruh hali aydınlatmasını tek bir armatürde elde edin. Siyah Centris, sabit bir tavan lambasına ve ayrı ayrı açılandırılabilen dört spot ışığına sahiptir. Gerçekten benzersiz bir görünüm için armatürdeki her bir ışığı milyonlarca renkten birine ayarlayın.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Entegre LED
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Black
Malzeme
Metal