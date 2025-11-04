Destek
Ön tarafın yakın çekimi Hue White and color ambiance Centris 4 spotlu tavan lambası

Centris 4 spotlu tavan lambası

Hem işlevsel hem de ruh hali aydınlatmasını tek bir armatürde elde edin. Siyah Centris, sabit bir tavan lambasına ve ayrı ayrı açılandırılabilen dört spot ışığına sahiptir. Gerçekten benzersiz bir görünüm için armatürdeki her bir ışığı milyonlarca renkten birine ayarlayın.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White and color ambiance
  • Entegre LED
  • Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler

    Black

    Metal

