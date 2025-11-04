Hue Centura alüminyum gömme spot lamba, her durum için mükemmel bir ambiyans sağlar. Oturma odanız ve yatak odanız için idealdir. Bir odada ışık sahnelerini anında ayarlamak için Bluetooth ile kontrol edin veya özelliklerin tamamının kilidini açmak için bir Hue Bridge ile eşleştirin.