Centura gömme spot lamba 3'lü paket
Hue Centura alüminyum gömme spot lamba, her durum için mükemmel bir ambiyans sağlar. Oturma odanız ve yatak odanız için idealdir. Bir odada ışık sahnelerini anında ayarlamak için Bluetooth ile kontrol edin veya özelliklerin tamamının kilidini açmak için bir Hue Bridge ile eşleştirin.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- 3 x GU10 ampul
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Alüminyum
Malzeme
Sentetik