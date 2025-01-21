Datura Tavan Lambası
Datura'yı tarif etmenin tek yolu "Vay Canına" demek. Ayrı olarak kontrol edilebilen iki renk özellikli ışık kaynakları, renkli ve benzersiz ışık efektleri oluşturmak için bir araya gelir.
Ürün özellikleri
- Dağınık arka ışık
- Güçlü ön Işık
- 30 x 120 cm
- 4250 lümene kadar
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Sentetik