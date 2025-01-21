Destek
Elips - E27 akıllı ampul

İç lastiği ve yansımalı cam kaplaması ile Lightguide ampuller, modern evlere uygun bir dekorasyon parçasıdır. Bu elips akıllı ampul, size mükemmel seviyede dim edebileceğiniz parlak renkli bir ışık verir.

Ürün özellikleri

  • ±10 yıl kullanım ömrü
  • Anında kablosuz kısılabilir
  • Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumludur
  • Beyaz ve Renkli ışık
  • 500 lümen
Sergilenmek üzere tasarlandı

Parlayan iç tüp, parlak kaplama ve benzersiz şekilleriyle Lightguide ampuller, modern stilin ta kendisi. İç tüp milyonlarca ışık renginden herhangi birini alabilir ve yansıtıcı cam kaplama, ampulün daha da parlak olmasını sağlar.

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin