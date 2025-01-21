*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Essential A60 - E27 akıllı ampul - 806 lm - 8 W - 2'li paket
Tam renkli ve sıcak ve rahatlatıcıdan soğuk beyaz ışığa kolayca geçiş yapabileceğiniz ayarlanabilir beyaz ışıklı bu Philips Hue Essential ampul ile akıllı aydınlatma dünyasına adım atın. Uzmanlarımız tarafından tasarlanan dim etme, milyonlarca renk ve ışık sahneleri kütüphanesiyle mükemmel havayı oluşturun veya kendinizinkini yaratın! Tüm Philips Hue ürünleriyle uyumludur.
Ürün özellikleri
- Up to 806 lumens
- Warm-to-cool white (2200-6500K)
- Dimmable to 2% brightness
- Essential color
- Control using app or voice
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
Ampul özellikleri
Kısılabilir
Evet