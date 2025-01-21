*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Essential starter kit: 2 E27 akıllı ampul (806 lm) + dimmer switch
Sıcak ve hoş bir ortamdan soğuk beyaz ışığa kolayca geçebileceğiniz tam renkli ve ayarlanabilir iki beyaz ampule sahip bu Philips Hue Essential starter kit ile akıllı aydınlatma dünyasına adım atın. Uzmanlarımız tarafından tasarlanan dim etme, milyonlarca renk ve ışık sahneleri kütüphanesiyle mükemmel havayı oluşturun veya kendinizinkini yaratın! Sonsuz özellik listesinden yararlanmak için ürünle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlanın. Sesinizi, uygulamayı veya herhangi bir akıllı aksesuarı kullanarak kontrol edin.
Ürün özellikleri
- Up to 806 lumens
- Warm-to-cool white (2200-6500K)
- Dimmable to 2% brightness
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin
Çalışmak, oyun oynamak veya rahatlamak için, günün her saatinde, havaya girmek üzere sıcak-soğuk beyaz ışığın 50.000 tonunu kullanın. Güne enerji veren parlak beyaz ışıkla iyi bir şekilde başlayın veya gece sarı tonlarıyla sakinleşin.
Akıllı renkli ışıklarla oynayın
Philips Hue sınır tanımaz: 16 milyonun üzerinde renk sayesinde evinizi kusursuz parti mekanına dönüştürebilir, bir masalı hayata geçirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yaz hissini hatırlamak üzere önceden ayarlanmış, renkli ışık sahneleri kullanın veya özel bir hatırayı yeniden yaşamak için kendi fotoğrafınızı kullanın.
Evden uzakta akıllı ışık kontrolü
Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.
Filmleri, TV şovlarını, müzikleri ve oyunları akıllı ışıklarla senkronize edin
Ekrandaki aksiyonu veya müziğinizin ritmini akıllı ışıklarınızla senkronize ederek eğlencenizi yeni zirvelere taşıyın.* Işıklarınızın filminiz, müziğiniz (Spotify entegrasyonumuz dahil!), izlediğiniz TV şovu veya oyununuz ile nasıl senkronize olmasını istediğinizi seçin ve Eğlence alanınızdaki renkli ışıkların tepki vermesini izleyin. *Hue Bridge gereklidir
Kolay, kablosuz kurulum
Hue kısma anahtarının pille çalışan, kablosuz tasarımı, ürünle birlikte verilen yapışkan bantla istediğiniz yere monte etmenize olanak tanır. Anahtarı duvar plakasından çıkarın ve uzaktan kumanda olarak kullanın veya herhangi bir manyetik yüzeye tutturun.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
60 x 111