Hue White and Color Ambiance Essential starter kit: 3 GU10 akıllı ampul (345 lm) + dimmer switch

Essential starter kit: 3 GU10 akıllı ampul (345 lm) + dimmer switch

Sıcak ve hoş bir ortamdan soğuk beyaz ışığa kolayca geçebileceğiniz tam renkli ve ayarlanabilir üç beyaz ampule sahip bu Philips Hue Essential starter kit ile akıllı aydınlatma dünyasına adım atın. Uzmanlarımız tarafından tasarlanan dim etme, milyonlarca renk ve ışık sahneleri kütüphanesiyle mükemmel havayı oluşturun veya kendinizinkini yaratın! Sonsuz özellik listesinden yararlanmak için ürünle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlanın. Sesinizi, uygulamayı veya herhangi bir akıllı aksesuarı kullanarak kontrol edin.

Ürün özellikleri

  • Up to 345 lumens
  • Warm-to-cool white (2200-6500K)
  • Dimmable to 2%​ brightness
  • Hue Bridge included
  • Dimmer switch included
Işıkları sesinizle kontrol edin*

Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Evden uzakta akıllı ışık kontrolü

Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.

Filmleri, TV şovlarını, müzikleri ve oyunları akıllı ışıklarla senkronize edin 

Ekrandaki aksiyonu veya müziğinizin ritmini akıllı ışıklarınızla senkronize ederek eğlencenizi yeni zirvelere taşıyın.* Işıklarınızın filminiz, müziğiniz (Spotify entegrasyonumuz dahil!), izlediğiniz TV şovu veya oyununuz ile nasıl senkronize olmasını istediğinizi seçin ve Eğlence alanınızdaki renkli ışıkların tepki vermesini izleyin. *Hue Bridge gereklidir 

Kolay, kablosuz kurulum

Hue kısma anahtarının pille çalışan, kablosuz tasarımı, ürünle birlikte verilen yapışkan bantla istediğiniz yere monte etmenize olanak tanır. Anahtarı duvar plakasından çıkarın ve uzaktan kumanda olarak kullanın veya herhangi bir manyetik yüzeye tutturun.

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

  • Boyutlar (GxYxD)

    50 x 55

Tasarım ve kaplama

Dayanıklılık

Çevresel

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Garanti

Işık özellikleri

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ambalaj bilgileri

Güç tüketimi

Servis

Teknik özellikler

Bridge

Ampul

Anahtar

Kutuda neler var?

Desteklenenler

Diğer

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin