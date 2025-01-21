*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Essential starter kit: 3 GU10 akıllı ampul (345 lm) + smart button
Sıcak ve hoş bir ortamdan soğuk beyaz ışığa kolayca geçebileceğiniz tam renkli ve ayarlanabilir üç beyaz ampule sahip bu Philips Hue Essential starter kit ile akıllı aydınlatma dünyasına adım atın. Uzmanlarımız tarafından tasarlanan dim etme, milyonlarca renk ve ışık sahneleri kütüphanesiyle mükemmel havayı oluşturun veya kendinizinkini yaratın! Sonsuz özellik listesinden yararlanmak için ürünle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlanın. Sesinizi, uygulamayı veya herhangi bir akıllı aksesuarı kullanarak kontrol edin.
Ürün özellikleri
- Up to 345 lumens
- Warm-to-cool white (2200-6500K)
- Dimmable to 2% brightness
- Hue Bridge included
- Smart button included
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Filmleri, TV şovlarını, müzikleri ve oyunları akıllı ışıklarla senkronize edin
Ekrandaki aksiyonu veya müziğinizin ritmini akıllı ışıklarınızla senkronize ederek eğlencenizi yeni zirvelere taşıyın.* Işıklarınızın filminiz, müziğiniz (Spotify entegrasyonumuz dahil!), izlediğiniz TV şovu veya oyununuz ile nasıl senkronize olmasını istediğinizi seçin ve Eğlence alanınızdaki renkli ışıkların tepki vermesini izleyin. *Hue Bridge gereklidir
Akıllı ev otomasyonu hub'ı: Hue Bridge
Hue Bridge, kişisel Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin önemli bir bileşenidir. Çalışmanın beyin kısmını oluşturur ve akıllı ampuller ve Hue uygulaması ile iletişim kurarak her şeyin birlikte çalıştığından emin olur. Ayrıca, rutinler ve zamanlayıcılar ayarlamak gibi akıllı ev otomasyonu özellikleri sağlar.
Işıkları tek tıklama ile kontrol edin
Akıllı ışıklarınızı tek tıkla kontrol edin; akıllı telefona gerek yok. Işıklarınızı tek düğmeye basarak açıp kapatabilir veya dimleme düğmesini basılı tutarak parlaklaştırabilirsiniz. İhtiyacınız olanı yapmak üzere önceden ayarlanmış olan Philips Hue Smart button, ihtiyacınız olan her yerde kullanıma hazırdır.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
50 x 55