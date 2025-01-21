Sıcak ve hoş bir ortamdan soğuk beyaz ışığa kolayca geçebileceğiniz tam renkli ve ayarlanabilir üç beyaz ampule sahip bu Philips Hue Essential starter kit ile akıllı aydınlatma dünyasına adım atın. Uzmanlarımız tarafından tasarlanan dim etme, milyonlarca renk ve ışık sahneleri kütüphanesiyle mükemmel havayı oluşturun veya kendinizinkini yaratın! Sonsuz özellik listesinden yararlanmak için ürünle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlanın. Sesinizi, uygulamayı veya herhangi bir akıllı aksesuarı kullanarak kontrol edin.