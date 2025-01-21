*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Essential starter kit: 3 GU10 akıllı ampul (345 lm)
Sıcak ve hoş bir ortamdan soğuk beyaz ışığa kolayca geçebileceğiniz tam renkli ve ayarlanabilir üç beyaz ampule sahip bu Philips Hue Essential starter kit ile akıllı aydınlatma dünyasına adım atın. Uzmanlarımız tarafından tasarlanan dim etme, milyonlarca renk ve ışık sahneleri kütüphanesiyle mükemmel havayı oluşturun veya kendinizinkini yaratın! Sonsuz özellik listesinden yararlanmak için ürünle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlanın. Sesinizi, uygulamayı veya herhangi bir akıllı aksesuarı kullanarak kontrol edin.
Ürün özellikleri
- Up to 345 lumens
- Warm-to-cool white (2200-6500K)
- Dimmable to 2% brightness
- Essential color light
- Hue Bridge included
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.
Akıllı renkli ışıklarla oynayın
Philips Hue sınır tanımaz: 16 milyonun üzerinde renk sayesinde evinizi kusursuz parti mekanına dönüştürebilir, bir masalı hayata geçirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yaz hissini hatırlamak üzere önceden ayarlanmış, renkli ışık sahneleri kullanın veya özel bir hatırayı yeniden yaşamak için kendi fotoğrafınızı kullanın.
Akıllı ev otomasyonu hub'ı: Hue Bridge
Hue Bridge, kişisel Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin önemli bir bileşenidir. Çalışmanın beyin kısmını oluşturur ve akıllı ampuller ve Hue uygulaması ile iletişim kurarak her şeyin birlikte çalıştığından emin olur. Ayrıca, rutinler ve zamanlayıcılar ayarlamak gibi akıllı ev otomasyonu özellikleri sağlar.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
50 x 55