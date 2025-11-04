Destek
Flourish table lamp with round shape, ribbed texture, pink hue, and glossy finish, featuring a visible white power cord.

Flourish masa lambası

Sıcak-soğuk ve renkli ışık ayarı yapmanızı sağlayan Flourish masa lambası ile her durum için güçlü bir ışığınız olsun. Bağımsız bir ışık olarak ya da Hue Bridge bağlantısı ile akıllı aydınlatma sisteminizin bir parçası olarak çalışabilir.

Ürün artık mevcut değil

Ürün özellikleri

  • White and color ambiance
  • E27 LED ampul dahil
  • Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Find your product manual

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

  • Renk

    White

  • Malzeme

    Cam

Dayanıklılık

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Işık özellikleri

Çeşitli

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Desteklenenler

Diğer