Sıcak-soğuk ve renkli ışık ayarı yapmanızı sağlayan Flourish masa lambası ile her durum için güçlü bir ışığınız olsun. Bağımsız bir ışık olarak ya da Hue Bridge bağlantısı ile akıllı aydınlatma sisteminizin bir parçası olarak çalışabilir.