Flourish masa lambası
Sıcak-soğuk ve renkli ışık ayarı yapmanızı sağlayan Flourish masa lambası ile her durum için güçlü bir ışığınız olsun. Bağımsız bir ışık olarak ya da Hue Bridge bağlantısı ile akıllı aydınlatma sisteminizin bir parçası olarak çalışabilir.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- E27 LED ampul dahil
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Cam