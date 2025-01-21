Flourish masa lambası
Flourish'in şık el yapımı cam rengi, her durum veya etkinliğe uygun, dağılımlı ayarlanabilir beyaz ve renkli ışık sunar. Rahatlama için sıcak ışık, odaklanma için soğuk ışık ve mükemmel ortamı yaratmak için renkli ışık elde edin. Matter uyumluluğu diğer markalardan cihazlarla daha basit, sorunsuz entegrasyon sağlar. Hue Bridge veya Bridge Pro kullanarak akıllı asistanlar ve Hue uygulamasıyla, Flourish masa lambasını sorunsuzca kontrol edin. Zigbee ağ bağlantısı, akıllı ışık ekosisteminize hiçbir izinsiz erişim olmamasını sağlar.
Ürün özellikleri
- Ayarlanabilir beyaz ve renkli ışık
- Uygulama ve ses kontrolü
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Bluetooth ile Philips Hue, akıllı aydınlatmaya adım atmanın en kolay yoludur. Bir odada 10 adede kadar ışığı kontrol etmenizi sağlayan Bluetooth özellikli LED ampuller ve Hue Bluetooth uygulamasıyla anında ambiyansı belirleyin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Cam