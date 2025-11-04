Fugato çift spot lamba
Hue Fugato ile evinize renk katın. Oturma odanız ve yatak odanız için idealdir. Bir odada anında açıp kapatmak, dim etmek ve ışık sahneleri ayarlamak için Bluetooth ile kontrol edin veya özelliklerin tamamının kilidini açmak için bir Hue Bridge ile eşleştirin.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- GU10 LED ampul dahil
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue bridge'i ekleyin
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Black
Malzeme
Metal